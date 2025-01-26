UPI Circle से पेमेंट हो गया आसान, यहां जानें कैसे काम करता है ये फीचर्स

scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसUPI Circle से पेमेंट हो गया आसान, यहां जानें कैसे काम करता है ये फीचर्स

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ने पेमेंट को आसान बनाने और यूजर्स को सुविधा देने के लिए नए फीचर्स लाए हैं। पिछले साल यूपीआई ने नया फीचर यूपीआई सर्किल (UPI Circle) शुरू किया था। आर्टिकल में इस फीचर के बारे में विस्तार से जानें।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 26, 2025 14:00 IST

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ने पेमेंट को आसान बनाने और यूजर्स को सुविधा देने के लिए नए फीचर्स लाए हैं। पिछले साल यूपीआई ने नया फीचर यूपीआई सर्किल (UPI Circle) शुरू किया था। इस फीचर्स में अब दोस्त और फैमिली भी आसानी से पेमेंट कर पाएंगे।

हम आपको नीचे यूपीआई सर्किल के फीचर्स के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। 

क्या है यूपीआई सर्किल? (What is UPI Circle?)

यूपीआई सर्किल में प्राइमरी यूजर सेकेंडरी यूजर को यूपीआई पेमेंट करने की अनुमति देता है। इसे ऐसे समझें कि माता प्राइमरी यूजर हैं और वो अपने बेटे यानी सेकेंडरी यूजर को पेमेंट करने की परमिशन देता है। इसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट की जाती है। इसमें फैमिली मेंबर्स बड़े आसानी से प्राइमरी यूजर के बैंक अकाउंट के बिना एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हैं।  

कौन कर सकते हैं यूपीआई सर्किल का इस्तेमाल? (Who can use UPI Circle?)

प्रइमरी यूजर यूपीआई सर्किल में एड सेकेंडरी मेंबर्स के लिए एक लिमिट सेट करता है। इसके बाद सेकेंडरी यूजर आसानी से यूपीआई अकाउंट के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। प्राइमरी यूजर सेकेंडरी यूजर द्वारा हो रहे यूपीआई पेमेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। 
 
यूपीआई सर्किल का कैसे करें इस्तेमाल? (How to use UPI Circle)

  • सबसे पहले BHIM-UPI ऐप पर जाकर ‘UPI Circle’ पर क्लिक करें।
  • अब ‘Add Family or Friends’ को सेलेक्ट करें।
  • अब अपने फैमिली या दोस्त के यूपीआई आईडी डालें और ‘Add to my UPI Circle’ को सेलेक्ट करें।
  • अब आपके पास दो ऑप्शन- ‘spend with limits' or 'approve every payment’ में से कोई एक सेलेक्ट करें। 

इन बातों का रखें ध्यान 

  • आपका BHIM ऐप का वर्जन 3.8.1 या उससे ज्यादा होना चाहिए।
  • आप हमेशा अपने फैमिली या दोस्त का मोबाइल नंबर सेव रखें और उनके यूीआई आईडी को भी कहीं लिख दें।
  • किसी भी अर्जेंट पेमेंट के लिए सेकेंडरी मेंबर को प्राइमरी यूजर से अप्रूवल लेना होगा।
  • किसी भी नए मेंबर को यूपीआई सर्किल में जोड़ने के बाद 24 घंटे का cooling Period  होता है। इस पीरियड के बाद ही पेमेंट किया जा सकता है। 
  • आपको बता दें कि यूपीआई सर्किल में पेमेंट लिमिट 5000 रुपये की है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 26, 2025