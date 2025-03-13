scorecardresearch
Travel Tips: सस्ते में फ्लाइट टिकट बुक करने के स्मार्ट टिप्स, सफर होगा बजट फ्रेंडली

अगर आप कम कीमत में फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। हम आपको आर्टिकल में कुछ स्मार्ट ट्रैवल टिप्स बताएंगे जिसकी मदद से आप फ्लाइट टिकट पर हजारों रुपये बचा सकते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 13, 2025 13:44 IST

अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं, लेकिन महंगी फ्लाइट टिकट देखकर प्लान कैंसिल करने का मन करता है, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको कुछ स्मार्ट ट्रैवल टिप्स बताएंगे जिसकी मदद से आप फ्लाइट टिकट पर हजारों रुपये बचा सकते हैं।

सस्ते टिकट के लिए सही वेबसाइट चुनें

बहुत से लोग MakeMyTrip, Yatra, ClearTrip जैसी वेबसाइट्स से टिकट बुक करते हैं, लेकिन ये हमेशा सबसे सस्ते ऑप्शन नहीं दिखातीं। इसके बजाय, ITA Matrix जैसी एडवांस्ड सर्चिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करें, जहां आपको सबसे कम कीमत पर टिकट मिल सकती है।

फ्लाइट बुकिंग का सही दिन चुनें

क्या आप जानते हैं कि मंगलवार और बुधवार को फ्लाइट टिकट सबसे सस्ते होते हैं? वीकेंड पर डिमांड ज्यादा होने से टिकट महंगे हो जाते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि मंगलवार या बुधवार को बुकिंग करें और अच्छा खासा पैसा बचाएं।

इनकॉग्निटो मोड में टिकट सर्च करें

अगर आप बार-बार एक ही फ्लाइट की कीमत चेक कर रहे हैं और वो महंगी होती जा रही है, तो ऐसा वेबसाइट्स की ट्रैकिंग की वजह से होता है। इसका सॉल्यूशन हैं कि आप Incognito Mode में टिकट सर्च करें, ताकि आपकी सर्च हिस्ट्री ट्रैक न हो और टिकट की कीमत न बढ़े।

छोटे एयरपोर्ट से सफर करें

हर बड़े शहर में एक से ज्यादा एयरपोर्ट होते हैं, और अक्सर छोटे एयरपोर्ट्स से फ्लाइट सस्ती मिलती है। उदाहरण: इस्तांबुल का अतातुर्क एयरपोर्ट महंगा हो सकता है, लेकिन सबीहा गोकसेन एयरपोर्ट से टिकट सस्ती मिलेगी।

फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम से प्वाइंट्स कमाएं

अगर आप बार-बार सफर करते हैं, तो एयरलाइंस के फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का हिस्सा बनें। इससे आपको हर सफर पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स मिलेंगे, जिनसे अगली बार टिकट पर भारी छूट मिलेगी। आप HDFC क्रेडिट कार्ड से ₹10,000 की टिकट सिर्फ ₹1,500 में बुक कर सकते हैं।

Skyscanner का Explore फीचर आजमाएं

अगर आपको नहीं पता कि आपके बजट में कौन-से डेस्टिनेशन फिट बैठते हैं, तो Skyscanner के Explore फीचर का इस्तेमाल करें। यह दुनियाभर की सबसे सस्ती फ्लाइट्स दिखाएगा, जिससे आप बजट में ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

इन स्मार्ट ट्रैवल टिप्स को अपनाकर आप हर सफर में हजारों रुपये बचा सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बना सकते हैं। 

Mar 13, 2025