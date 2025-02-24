scorecardresearch
बिना Demat के खुल सकता है Trading Account? यहां जानें सही जबाव

शेयर बाजार में ट्रेड के लिए डीमैट अकाउंट (Demat Account) का होना जरूरी है। लेकिन, कई निवेशकों को लगता है कि बिना डीमैट अकाउंट के भी ट्रेडिंग अकाउंट खोला जा सकता है। इस आर्टिकल में सही जवाब जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Feb 24, 2025 20:00 IST
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना काफी आसान हो गया है। इंटरनेट के आने के बाद हर दूसरा व्यक्ति मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। हालांकि, बाजार में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट (Demat Account) होना अनिवार्य है। अगर कोई स्टॉक में ट्रेड करता है तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट (Trading Account) ओपन करना होता है। 

कई लोगों का मानना है कि बिना डीमैट अकाउंट के भी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया जा सकता है। हम आपको नीचे इसका सही जवाब देंगे। 

बिना Demat के खुल सकता है Trading Account? (How to Open a Trading Account Without a Demat Account?) 

मार्केट रेगुलेटरी सेबी (SEBI) के अनुसार ट्रेडिंग अकाउंट के लिए भी डीमैट अकाउंट अनिवार्य है। निवेशक बिना डीमैट के शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के जरिये F&O, Currency Derivative में ट्रेड किया जाता है। वहीं, डीमैट अकाउंट के जरिये SIP, ETF Scheme में निवेश किया जाता है।  

कैसे ओपन होगा ट्रेडिंग अकाउंट (How to Open a Trading Account?)

ब्रोकरजे प्लेटफॉर्म groww की वेबसाइट के अनुसार-

  • सबसे पहले ब्रोकर या फर्म को सेलेक्ट करें। 
  • ब्रोकरेज फर्म की मदद से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें।
  • अकाउंट ओपन करने के लिए अकाउंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें। 
  • एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद उसे वेरिफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद अकाउंट ओपन हो जाएगा। 
  • अकाउंट ओपन होने के बाद सारी डिटेल्स यूजर को दे दी जाएगी। 

 

ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी (list of documents for opening a Trading Account) 

  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • एड्रेस प्रूफ (Resident proof)
  • आईडी प्रूफ (ID proof)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport size photos)

आपको बता दें कि सिंग्ल पैन कार्ड से ही डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। इन अकाउंट पर ब्रोकरेज द्वारा कई तरह के चार्ज भी लगाए जाते हैं। ऐसे में इन अकाउंट को ओपन करवाने से पहले इन चार्जिस के बारे में विस्तार से जान लें।  

