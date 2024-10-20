इस Small Cap Fund ने 7,000 रुपये की SIP ने 5 साल में बनाए 10 लाख रूपये

आज हम जिस स्मॉल कैप फंड की बात कर रहे हैं इसने 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। एडलवाइस स्मॉल कैप फंड (रेगुलर) ने अपने लॉन्च के बाद से 30.74% का रिटर्न हासिल किया है, जबकि NIFTY स्मॉलकैप 250 TRI बेंचमार्क की तुलना में यह सबसे अच्छा रिटर्न है।

पिछले एक साल में इस फंड ने 44.21% का शानदार रिटर्न दिया है। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक इसने 32.81% का औसत वार्षिक रिटर्न हासिल किया है, जो हर 3 साल में शुरुआती निवेश को दोगुना कर देता है।

फंड के अधिकांश निवेश कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, हेल्थकेयर, सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में आवंटित किए गए हैं। उल्लेखनीय रूप से, एडलवाइस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट - ग्रोथ ने इसी श्रेणी के अन्य फंडों की तुलना में कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल क्षेत्रों में कम निवेश किया है।

फंड की शीर्ष 5 होल्डिंग्स में यूएनओ मिंडा लिमिटेड, केई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अजंता फार्मा लिमिटेड, जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड शामिल हैं। प्रदर्शन और रणनीतिक क्षेत्रीय आवंटन के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, एडलवाइस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट - ग्रोथ स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करता है।

योजना के प्रदर्शन के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने इस योजना की शुरुआत से ही SIP के माध्यम से हर महीने 7,100 रुपये का निवेश किया होता, तो उनका कुल निवेश 10,13,260 रुपये हो जाता। इस राशि में से 4,26,000 रुपये 5 साल की अवधि में किए गए शुरुआती निवेश को दर्शाते हैं। चालू वर्ष तक, MF योजना ने 27.71% का रिटर्न दिया है।

Disclaimer: बिजनेस टुडे बाजार केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए बाजार और म्यूचुअल फंड समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। सभी म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं। पाठकों को किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।