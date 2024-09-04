सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी! 78 लाख पेंशनर्स को होगा बड़ा फायदा

scorecardresearch
Employee Pension Scheme यानि EPS के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज आई है। श्रम एंव रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की ओर से बड़ा एलान किया गया है।

Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Sep 4, 2024 18:16 IST
Employee Pension Scheme यानि EPS के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज आई है। श्रम एंव रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की ओर से बड़ा एलान किया गया है। इस फैसले से करीब 78 लाख EPS पेंशनधारकों को फायदा होगा। प्रेस रिलीज के जरिए जानकारी दी गई है कि एम्पलॉय पेंशन स्कीम 1995 (Employees Pension Scheme 1995) के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

पेंशनर्स को कैसे होगा फायदा

सरकार की ओर से एलान किया गया है कि 1 जनवरी 2025 से EPS Pensioners देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशन ले सकते हैं। दरअसल सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार से पेंशनर्स को काफी मदद मिलेगी। भारत के किसी भी कोने में किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशन हासिल की जा सकती है।  

पेंशन पेमेंट आर्डर की जरूरत नहीं

सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के जरिए देश में पेंशन डिस्बर्समेंट में मदद मिल सकेगी और इसके लिए पेंशन पेमेंट आर्डर के ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले पेंशनर्स के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर या बैंक या शाखा बदलने पर पेंशन पेमेंट आर्डर जारी करना पड़ता था। ऐसे पेंशनर्स जो रिटायरमेंट के बाद अपने होमटाउन चले जाते हैं उन्हें इससे बड़ी राहत मिलेगी। अगले फेज में  सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 4, 2024