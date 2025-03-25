scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसTax Saving के लिए बेस्ट हैं Post Office की ये 5 स्कीम्स, करें आज ही निवेश

Tax Saving के लिए बेस्ट हैं Post Office की ये 5 स्कीम्स, करें आज ही निवेश

Tax Saving Scheme: टैक्स बचाने के लिए कई तरीके होते हैं। अगर आप भी ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हैं तो हम आपको आर्टिकल में पोस्ट ऑफिस की पांच टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में बताएंगे।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 25, 2025 13:13 IST
Tax Saving Scheme

Post Office Tax Saving Scheme: आज के समय में जहां इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शन मौजूद हैं, वहीं पोस्ट ऑफिस स्कीम्स (Post Office Schemes) अभी भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं। इन स्कीम्स में निवेश करने से न सिर्फ गारंटी रिटर्न मिलता है, बल्कि आप सेक्शन 80सी (Section 80C) के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स भी बचा सकते हैं। हम आपको पोस्ट ऑफिस की 5 सबसे बेहतरीन टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में बताएंगे।

advertisement

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

पीपीएफ एक पॉपुलर और सुरक्षित निवेश ऑप्शन है। इसमें आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक रहता है और 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है। इस स्कीम के जरिए आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। लंबे समय के लिए निवेश करने पर कंपाउंडिंग के जरिए अच्छा फंड तैयार हो सकता है।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)

NSC को सिर्फ 1000 रुपये से शुरू किया जा सकता है। इसमें आपको 5 साल के लिए निवेश करना होता है और 7.7 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है। यह स्कीम भी टैक्स सेविंग का फायदा देती है और इसका रिटर्न पूरी तरह से सुरक्षित होता है।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)

यह स्कीम रिटायर्ड लोगों के लिए बेहतरीन है। इसमें 8.2 फीसदी का रिटर्न मिलता है और आप 30 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको कम से कम 1000 रुपये का निवेश करना होगा। साथ ही, इसमें भी सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बचत की सुविधा है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

SSY खासतौर पर बेटियों के लिए बनाई गई है। इसमें आप सिर्फ 250 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं और 8.2 फीसदी का रिटर्न पा सकते हैं। इस स्कीम के जरिए आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं और अपनी बेटी के भविष्य के लिए अच्छा फंड बना सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम (POTD)

इस स्कीम में आप 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं और 7.5 फीसदी का ब्याज मिल सकता हैं। अगर आपने 5 साल से कम के लिए निवेश किया तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस स्कीम की शुरुआत 1000 रुपये से की जा सकती है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 25, 2025