Small Savings Scheme Interest Rate: पैसे की बौछार कहां? सरकार ने जारी कर दी नई दरें

वित्त वर्ष 2024-25 खत्म होने वाला है और सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Savings Schemes) से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने अगली वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund - PPF), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (National Savings Certificate - NSC), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana - SSY) जैसी स्कीम्स पर पहले जितना ही ब्याज मिलेगा।

सरकार का क्या कहना है?

वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs - DEA) ने 28 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर इस फैसले की पुष्टि की। मंत्रालय ने बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी 1 अप्रैल से 30 जून 2025 के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें पिछली तिमाही (जनवरी-मार्च 2025) की दरों के समान रहेंगी।

अप्रैल-जून 2025 के लिए Small Savings Schemes की ब्याज दरें (Small Saving Latest Interest Rate)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund - PPF) का इंटरेस्ट रेट 7.1% सालाना है।

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (Post Office Savings Account) पर 4 फीसदी प्रति वर्ष का इंटरेस्ट मिलेगा।

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana - SSY) में 8.2 फीसदी का सालाना ब्याज मिलेगा।

सीनियर सिटिज़न सेविंग्स स्कीम (Senior Citizens Savings Scheme - SCSS) पर भी 8.2 फीसदी का इंटरेस्ट मिलेगा।

पोस्ट ऑफिस की 5 साल की रिक्वयरिंग डिपॉदिट पर 6.7% का ब्याज मिलता है। यह ब्याज सालाना आधार पर मिलता है।

पोस्ट ऑफिस की 3 साल की टर्म डिपॉजिट (Three-Year Term Deposit) पर 7.1% प्रति वर्ष का ब्याज मिलेगा।



हर तिमाही ब्याज दरें क्यों बदलती हैं?

सरकार हर तिमाही छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। यह फैसला महंगाई (Inflation), बॉन्ड यील्ड (Bond Yields) और आर्थिक हालातों पर निर्भर करता है। हालांकि, फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit - FD) की ब्याज दरें बदल सकती हैं, लेकिन सरकारी योजनाएं (Government Schemes) स्थिर रिटर्न देती हैं।