scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसSBI WeCare Deposit Scheme: सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट ऑप्शन, पढ़ें पूरी डिटेल्स

SBI WeCare Deposit Scheme: सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट ऑप्शन, पढ़ें पूरी डिटेल्स

SBI WeCare Deposit Scheme सीनियर सिटिजन के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। इस स्कीम में निवेशक को शानदार ब्याज मिलता है। इसके अलावा यह शानदार फंड तैयार करने में भी मदद करता है। आर्टिकल में इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 11, 2025 17:54 IST
SBI 400 Days FD Scheme
एसबीआई की इस स्कीम में सीनियर सिटीजंस को जबरदस्त फायदा

सीनियर सिटिजन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने SBI WeCare Deposit Scheme शुरू की है। यह योजना 60 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन के लिए एक सिक्योर और फायदेमंद इन्वेस्टेमेंट ऑप्शन है। 

advertisement

SBI WeCare Deposit Scheme के बारे में

इस स्कीम में 7 फीसदी का सालाना ब्याज मिलता है। इस स्कीम में 1 साल से 10 साल तक निवेश किया जा सकता है। सबसे खास बात है कि यह स्कीम पूरी तरह से सिक्योर है। अगर निवेशक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है तो यह स्कीम उनके लिए बेस्ट हो सकती है। इस स्कीम में 5 लाख रुपये का डिपॉजिट इंश्योरेंस। अगर आप इस स्कीम में निवेश का प्लान कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं। बता दें कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है। आप इससे पहले स्कीम में निवेश कर सकते हैं। 

कौन कर सकता है निवेश?

स्कीम में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट कर सकते हैं। SBI की किसी भी ब्रांच या ऑनलाइन बैंकिंग सेके जरिये आवेदन किया जा सकता हैं। स्कीम में अप्लाई करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स की कॉपी देनी होगी। 

SBI पैट्रन स्कीम (SBI Patron Scheme)

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुपर सीनियर सिटिजन के लिए SBI पैट्रन स्कीम शुरू किया है। इस स्कीम में 2 से 3 साल के निवेश पर 7.60 फीसदी का ब्याज मिलता है। इस स्कीम के लिए सिंग्ल और ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है। 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 11, 2025