SBI Tata Neu Credit Card: टाटा और एसबीआई ने मिलाया हाथ, लॉन्च किए दो नए क्रेडिट कार्ड - Rewards की भरमार

SBI Tata Neu Credit Card: SBI Card और Tata Digital ने संयुक्त रूप से टाटा न्यू एसबीआई कार्ड (Tata Neu SBI Card) लॉन्च किया है, जो एक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जो खरीदारी पर न्यूकॉइन (NeuCoin) रिवॉर्ड देता है। एसबीआई ने टाटा न्यू एसबीआई कार्ड दो वैरिएंट में लॉन्च किया है: Tata Neu Infinity SBI Card और Tata Neu Plus SBI Card.

इस क्रेडिट कार्ड का मकसद ट्रैवल, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और हेल्थकेयर जैसी कैटेगरी में रिवॉर्ड प्रदान करना है। कार्ड होल्डर्स पात्र खर्च पर 10% तक NeuCoins कमा सकते हैं। ये NeuCoins कार्डधारक के NeuPass अकाउंट खाते में हर महीने जमा किए जाते हैं और इन्हें टाटा न्यू ऐप या वेबसाइट पर रिडीम किया जा सकता है।

Tata Neu Plus SBI Card Features

वेलकम बेनिफिट

जॉइनिंग फीस के भुगतान पर 499 न्यूकॉइन (1 न्यूकॉइन = 1 रुपये की बचत) मिलेगा।

टाटा न्यू ऐप/वेबसाइट पर अपने न्यूकॉइन रिडीम कर सकते हैं।

खर्च पर रिवॉर्ड बेनिफिट

टाटा न्यू ऐप/वेबसाइट और पार्टनर टाटा ब्रांड्स पर नॉन-ईएमआई खर्च पर न्यूकॉइन्स के रूप में 2% वापस मिलेगा।

टाटा न्यू ऐप/वेबसाइट पर चुनिंदा कैटेगरियों पर न्यूकॉइन के रूप में अतिरिक्त 5% वापस मिलेगा।

अन्य खर्चों, UPI खर्चों पर न्यूकॉइन्स के रूप में 1% वापसी (RuPay क्रेडिट कार्ड पर)

मंथली स्टेटमेंट साइकल पर कार्ड धारक के न्यूपास खाते में न्यूकॉइन्स अपने आप जमा हो जाएंगे।

फ्यूल सरचार्ज वेवर

देश भर में किसी भी पेट्रोल पंप पर 500 से 4,000 रुपये तक के हर ट्रांजैक्शन पर 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। इस लाभ को पाने के लिए 500 से 4,000 रुपये तक का फ्यूल खरीदना पड़ेगा।

प्रति क्रेडिट कार्ड खाते पर प्रति स्टेटमेंट साइकल में अधिकतम 250 रुपये की सरचार्ज छूट मिलेगा।

लाउंज प्रोग्राम

टाटा न्यू प्लस एसबीआई क्रेडिट कार्डधारक 4 कंप्लिमेंट्री घरेलू हवाई अड्डे लाउंज का उपयोग / साल (1 प्रति तिमाही, पिछली तिमाही में 50,000 रुपये खर्च करने पर लागू)

फीस और चार्ज

एनुअल वन टाइम फीस - 499 रुपये

रिन्यूअल फीस (हर साल) - 499 रुपये दूसरे साल से लागू होगा।

Tata Neu Infinity SBI Card Features

वेलकम बेनिफिट

जॉइनिंग फीस के भुगतान पर 1499 न्यूकॉइन (1 न्यूकॉइन = 1 रुपये की बचत) मिलेगा।

खर्च पर रिवॉर्ड बेनिफिट

टाटा न्यू ऐप/वेबसाइट और पार्टनर टाटा ब्रांड्स पर खर्च करने पर न्यूकॉइन के रूप में 5% वापस मिलेगा।

टाटा न्यू ऐप/वेबसाइट पर चुनिंदा कैटेगरी के खर्च पर न्यूकॉइन के रूप में अतिरिक्त 5% वापस मिलेगा।

फ्यूल सरचार्ज वेवर

देश भर में किसी भी पेट्रोल पंप पर 500 से 4,000 रुपये तक के हर ट्रांजैक्शन पर 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। इस लाभ को पाने के लिए 500 से 4,000 रुपये तक का फ्यूल खरीदना पड़ेगा।

प्रति क्रेडिट कार्ड खाते पर प्रति स्टेटमेंट साइकल में अधिकतम 500 रुपये की सरचार्ज छूट मिलेगा।

लाउंज प्रोग्राम

टाटा न्यू प्लस एसबीआई क्रेडिट कार्डधारक 8 कंप्लिमेंट्री घरेलू हवाई अड्डे लाउंज का उपयोग / साल (2 प्रति तिमाही, पिछली तिमाही में 75,000 रुपये खर्च करने पर लागू)

फीस और चार्ज

एनुअल वन टाइम फीस - 1499 रुपये

रिन्यूअल फीस (हर साल) - 1499 रुपये दूसरे साल से लागू होगा।