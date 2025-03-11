SBI देता है इन कस्टमर को सस्ते ब्याज दर पर Personal Loan, जानें क्या आपको मिलेगा लाभ?

लाइफ में कभी भी मेडिकल इमरजेंसी, शादी या फिर अनजान खर्चे आ सकते हैं। ऐसे में पर्सनल लोन फटाफट पैसा जुटाने का सबसे आसान तरीका है। हालांकि, पर्सनल लोन की ब्याज दरें बाकी लोन से ज्यादा है। ऐसे में एसबीआई सस्ते ब्याज दर पर लोन ऑफर कर रही है।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) इमरजेंसी खर्चों के लिए सस्ते ब्याज दरों पर पर्सनल लोन (Personal Loan) दे रहा है। यह लोन मेडिकल जरूरतों, शादी, या बाकी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। एसबीआई की यह सर्विस उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होती है जिनके पास सेविंग्स कम होता है। ऐसे में अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर आसानी से पर्सनल लोन लिया जा सकता है।

कौन लोग ले सकते हैं SBI पर्सनल लोन?

SBI सस्ते ब्याज दर पर कुछ खास ग्रुप्स को लोन देता है। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी,रेलवे और पुलिस विभाग के कर्मचारी के साथ अन्य सरकारी संस्थाओं के स्थायी कर्मचारी भी सस्ते ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं।

इन लोगों को आम जनता की तुलना में कम ब्याज दरों का प्रॉफिट मिलता है। इससे उन्हें अपने फाइनेंशियल जरूरतों को आसानी से मैनेज करने में मदद मिलती है।

SBI पर्सनल लोन की ब्याज दरें (SBI Personal Loan Interest Rate)

एसबीआई सामान्य कस्टमर को 12.60 फीसदी का सालाना ब्याज दर पर लोन देती है। लेकिन, सरकारी कर्मचारियों को 11.60% सालाना ब्याज दर पर लोन मिलता है। उदाहरण के लिए अगर कोई सरकारी कर्मचारी SBI से 5 लाख रुपये का लोन 5 साल के लिए लेता है, तो उसकी मंथली EMI ₹11,021 होगा। इस तरह वह इंटरेस्ट के रूप में ₹1,61,285 दे सकते हैं।

कैसे करें SBI पर्सनल लोन के लिए आवेदन? (SBI Personal Loan Process)

आप SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।



इसके बाद पर्सनल लोन सेक्शन में जाकर अप्लाई करें।



अब जरूरी डॉक्यूमेंट्स (आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ) अपलोड करें।



बैंक आपकी योग्यता जांचने के बाद लोन अप्रूव करेगा। इस तरह आप आसानी से सस्ते ब्याज दर पर लोन का लाभ उठा सकते हैं।



बता दें कि SBI का पर्सनल लोन उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें तुरंत पैसों की जरूरत होती है। यह लोन सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है।

