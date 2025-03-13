scorecardresearch
SBI Amrit Kalash FD Scheme निवेश के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। इस स्कीम में सीनियर सिटिजन को अतिरिक्त लाभ मिलता है। आर्टिकल में जानते हैं कि इस स्कीम में क्यों निवेश करना चाहिए।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 13, 2025 12:38 IST
SBI 400 Days FD Scheme
एसबीआई की इस स्कीम में सीनियर सिटीजंस को जबरदस्त फायदा

अगर आप बिना रिस्क के अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो SBI Amrit Kalash FD Scheme काफी अच्छा ऑप्शन है। यह स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम है, जिसमें निवेशक 31 मार्च 2025 तक पैसा लगा सकते हैं। खासतौर पर सीनियर सिटीजन (Senior Citizens) के लिए यह स्कीम ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है।

SBI Amrit Kalash FD पर मिलता है शानदार ब्याज दर

इस स्कीम में 400 दिन के लिए निवेश किया जाता है। एसबीआई अमृत कलश स्कीम में सामान्य निवेशकों को 7.10 फीसदी का सालाना ब्याज मिलता है। वहीं, सीनियर सिटिजन को 7.60% का ब्याज ऑफर होता है। यह स्कीम स्थिर और सिक्योर रिटर्न मिलता है।

कब तक करें निवेश

SBI की इस स्कीम में 31 मार्च 2025 तक निवेश किया जाता है। इस स्कीम मेंम निवेशक को मंथली, तिमाही, या छमाही आधार पर ब्याज का ऑप्शन मिलता है। मैच्योरिटी पर TDS कटौती के बाद इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा।

निवेशक SBI YONO ऐप या नजदीकी SBI ब्रांच में जाकर निवेश कर सकते हैं। हालांकि, निवेश से पहले आपको नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

SBI Amrit Kalash FD क्यों चुनें?

यह स्कीम गैर-बाजार आधारित निवेश है। इस स्कीम में कोई रिस्क नहीं होता है और गारंटी रिटर्न भी मिलता है। इस स्कीम में ऑनलाइन निवेश भी किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करने के लिए यह स्कीम काफी अच्छी है। 

