Savings vs Investing : दोनों का अंतर पता है? जानिए आपको कितना बचाना चाहिए और कितना निवेश करना चाहिए

Savings vs Investing: आमतौर पर लोग बचत (Saving) और निवेश (Investing) को एक ही समझ लेते हैं लेकिन ये दोनों अलग-अलग टर्म है जिसका मतलब अलग-अलग होता है। हालांकि दोनों ही एक ठोस वित्तीय योजना बनाने के लिए जरूरी है। अब यहां पर मुख्य सवाल यह है कि कितना बचाना है और कितना निवेश करना है?

क्या है सेविंग?

बचत भविष्य की जरूरतों के लिए पैसे अलग रखने की प्रक्रिया है। भारत में ज्यादातर लोग सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करके पैसे बचाते हैं। बचाए गए पैसे में जोखिम बहुत कम होता है और यह लिक्विड मनी होता है। यह किसी भी खर्च या इमरजेंसी स्थिति के लिए तुरंत उपलब्ध होता है।

क्या है इंवेस्टिंग?

इंवेस्टिंग या निवेश, वित्तीय साधनों में पैसा लगाने को कहते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म पैसा या नियमित इनकम उत्पन्न करने की क्षमता होती है। भारत में कुछ लोकप्रिय निवेश विकल्प स्टॉक, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, रियल एस्टेट इत्यादि हैं।

दोनों में क्या अंतर?

बचत और निवेश के बीच मुख्य अंतर जोखिम के स्तर और लिक्विडिटी है। निवेश में जोखिम अधिक होता है और लिक्विडिटी कम होती है। निवेश विकल्प जितना जोखिम भरा होगा, रिटर्न मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

हालांकि बचत में जोखिम नहीं होता और लिक्विडिटी अधिक होती है लेकिन बचत में रिटर्न नहीं मिलता है।

कितना बचाना है और कितना निवेश करना है?

बचत और निवेश के बीच कोई सही एलोकेशन नहीं है। हालांकि दोनों ही जरूरी हैं। आपको कितना बचाना है और कितना निवेश करना है यह आपके वित्तीय लक्ष्यों, समय सीमा और आपकी जोखिम लेने की शक्ति पर निर्भर करता है।

अगर आपकी कोई जरूरत है जिसे कम समय में पूरा करने की ज़रूरत है, तो कम जोखिम वाले ऑप्शन में बचत करना या निवेश करना अधिक सुरक्षित हो सकता है जो गारंटी रिटर्न देते हैं। जैसे एफडी या कोई सरकारी स्कीम।

अगर आपका रिटायरमेंट जैसा कोई लंबी अवधि का लक्ष्य है, तो आप अपने फंड को स्टॉक, इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे लंबी अवधि के निवेश विकल्प में निवेश कर सकते हैं क्योंकि इनमें ज्यादा रिटर्न देने और महंगाई को मात देने की क्षमता होती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।