Punjab National Bank Scheme: शेयर बाजार में रिस्क नहीं लेना चाहते? PNB की ये स्कीम दिलाएगी गारंटी रिटर्न

अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। हम आपको आर्टिकल में पंजाब नेशनल बैंक के ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें गारंटी रिटर्न मिलता है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 4, 2025 16:47 IST
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) एक सरकारी बैंक है, जो अपने ग्राहकों के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शन देता है। अगर आप बैंक एफडी (Fixed Deposit) में निवेश करना चाहते हैं, तो PNB की यह स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकती है। इस स्कीम में आप ₹2 लाख जमा करके 49,943 रुपये का गारंटीड ब्याज पा सकते हैं।

PNB FD पर ब्याज दरें (PNB FD Interest Rates)

पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) अपने ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FD (Fixed Deposit) पर 3.50% से 7.25% तक की ब्याज दर (Interest Rate) दे रहा है।

2 साल 1 दिन से 3 साल की एफडी पर सामान्य नागरिकों (General Citizens) को 7% का ब्याज मिलता है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को 7.50% का ब्याज मिलता है। 

अगर आप 3 साल के लिए ₹2 लाख की FD कराते हैं, तो सामान्य नागरिकों को ₹46,287 का ब्याज मिलेगा, जिससे मैच्योरिटी पर कुल ₹2,46,287 मिलेंगे। दूसरी तरफ, सीनियर सिटिजन  को ₹49,943 का ब्याज मिलेगा, जिससे मैच्योरिटी पर कुल ₹2,49,943 मिलेंगे।

क्यों करें PNB FD में निवेश? (Why Invest in PNB FD?)

पीएनबी एफडी में फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न मिलता है। वहीं, इसमें रिस्क नहीं है। इसके अलावा यह सुरक्षित निवेश ऑप्शन और सीनियर सिटिजन को ज्यादा ब्याज मिलता है।

