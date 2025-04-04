अब बजट में भी मिलेगा प्रीमियम अनुभव, POCO C71 के फीचर्स कर देंगे हैरान

अगर आप कम बजट में एक तगड़ा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो POCO ने आपके लिए POCO C71 लॉन्च कर दिया है। यह फोन सिर्फ ₹6,499 की शुरुआती कीमत में आता है और इसमें 120Hz डिस्प्ले, 12GB तक की रैम और दमदार बैटरी जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं।

बड़ा डिस्प्ले, दमदार परफॉर्मेंस

POCO C71 में 6.88 इंच का HD+ डिस्प्ले है, जो 120Hz अडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है। मतलब, स्क्रीन स्मूथ चलेगी और गेमिंग या स्क्रॉलिंग में कोई रुकावट नहीं आएगी। खास बात यह है कि इसका डिस्प्ले TÜV Rheinland आई प्रोटेक्शन के साथ आता है, जिससे आपकी आंखों को नुकसान नहीं होगा।

तेज प्रोसेसर और बड़ी रैम

इस फोन में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिससे फोन तेजी से काम करता है। साथ ही, इसमें 12GB डायनेमिक रैम (6GB+6GB वर्चुअल) दी गई है, जिससे मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है। यह फोन Android 15 के साथ आता है और 2 साल के बड़े अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा।

कैमरा और बैटरी भी शानदार

अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो POCO C71 में 32MP डुअल रियर कैमरा और 8MP सेल्फी कैमरा मिलेगा। इससे दिन और रात दोनों में अच्छे फोटोज क्लिक किए जा सकते हैं। बैटरी की बात करें तो 5200mAh की बैटरी दी गई है, जो 15W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। मतलब, बार-बार चार्ज करने की झंझट नहीं होगी।

डिजाइन और मजबूती

POCO C71 का डिजाइन भी काफी प्रीमियम है। यह सिर्फ 8.26mm पतला है और गोल्ड, ब्लू और ब्लैक कलर में आता है। साथ ही, यह IP52 रेटिंग के साथ आता है, जिससे यह हल्की बारिश और धूल से सुरक्षित रहता है।

कितनी है कीमत और लॉन्च ऑफर (POCO C71 Price)

POCO C71 दो वेरिएंट में आता है। 4GB RAM + 64GB स्टोरेज की कीमत ₹6,499 है। वहीं, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज का प्राइस ₹7,499 है। अगर आप एयरटेल (Airtel) यूजर हैं, तो इसे ₹5,999 में खरीद सकते हैं। यह फोन 10 अप्रैल से फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर मौजूद होगा।