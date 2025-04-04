SBI, HDFC या प्राइवेट बैंक? यहां जानें किस बैंक की FD पर मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

भारत में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) को माना जाता है। एफडी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपका पैसा सुरक्षित रहता है और आपको गारंटीड रिटर्न (Guaranteed Return) मिलता है। अगर आप भी एफडी में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं, तो जान लीजिए कि फिलहाल कौन-कौन से बैंक सबसे ज्यादा ब्याज (FD Interest Rate) दे रहे हैं।

advertisement

स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे हैं सबसे ज्यादा ब्याज

अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक (Small Finance Bank) आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। फिलहाल नॉर्थईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक (North East Small Finance Bank) 18 से 36 महीने की एफडी पर 9% तक का ब्याज दे रहा है। वहीं, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक (Suryoday Small Finance Bank) 5 साल की एफडी पर 8.60% का ब्याज ऑफर कर रहा है।

इसी तरह, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (Equitas Small Finance Bank) 888 दिनों के लिए 8.25% ब्याज दे रहा है, जबकि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक (Utkarsh Small Finance Bank) 2 से 3 साल की एफडी पर 8.50% ब्याज दे रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (Ujjivan Small Finance Bank) और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (Unity Small Finance Bank) भी 8.25% से 8.60% के बीच ब्याज ऑफर कर रहे हैं।

प्राइवेट सेक्टर बैंक में कहां मिलेगा सबसे ज्यादा ब्याज?

अगर आप किसी बड़े प्राइवेट बैंक में एफडी करना चाहते हैं, तो बंधन बैंक (Bandhan Bank) सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। यह बैंक 1 साल की एफडी पर 8.05% ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं, आरबीएल बैंक (RBL Bank) 500 दिन और डीबीएस बैंक (DBS Bank) 376 से 540 दिनों की एफडी पर 8.00% ब्याज दे रहा है।

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) भी 7.25% से 7.90% के बीच एफडी रेट ऑफर कर रहे हैं। यह ब्याज दर आपके निवेश की अवधि पर निर्भर करेगी।

पब्लिक सेक्टर बैंकों की एफडी दरें कितनी हैं?

अगर आप किसी सरकारी बैंक (Public Sector Bank) में एफडी करना चाहते हैं, तो वहां की ब्याज दरें थोड़ी कम होती हैं। फिलहाल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) और बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) 7.50% तक ब्याज दे रहे हैं। वहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) 7.00% से 7.30% के बीच ब्याज दे रहे हैं।

विदेशी बैंक भी दे रहे हैं शानदार ब्याज दरें

अगर आप किसी विदेशी बैंक (Foreign Bank) में एफडी खोलना चाहते हैं, तो ड्यूश बैंक (Deutsche Bank) 1 से 3 साल की एफडी पर 8.00% ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं, एचएसबीसी बैंक (HSBC Bank) और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (Standard Chartered Bank) की एफडी दरें 4.00% से 7.50% के बीच हैं।