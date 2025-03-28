scorecardresearch
Saving Account में रखा इस लिमिट से ज्यादा पैसा तो करना पड़ सकता है INCOME Tax अधिकारी का वेलकम

Saving Account में कितना पैसा रखना चाहिए इसकी जानकारी कई लोगों को नहीं होती है। ऐसे में वो कई बार लिमिट से ज्यादा पैसा अकाउंट में रखते है और जब Tax Notice आता है तो घबरा जाते हैं। हम आपको आर्टिकल में बताएंगे कि सेविंग अकाउंट में पैसे रखने कि क्या लिमिट है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 28, 2025 12:24 IST
Saving Account Limit

अगर आपके सेविंग अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे जमा हैं, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इनकम टैक्स विभाग बड़े लेनदेन पर नजर रखता है और अगर कोई लिमिट से ज्यादा पैसा अकाउंट में जमा करता है, तो उसे इसकी जानकारी देनी पड़ती है। कई लोग इस नियम से अनजान होते हैं और जब नोटिस आता है, तो परेशान हो जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप पहले से इन नियमों को समझ लें।

इस लिमिट से ज्यादा न रखें पैसा

अगर एक साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा सेविंग अकाउंट (Saving Account) में जमा किए जाते हैं, तो यह हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन (High-Value Transaction) माना जाता है। ऐसे मामलों में बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) को भेज देती है। इसके बाद विभाग यह जांच करता है कि पैसा कहां से आया है और उसकी सही जानकारी दी गई है या नहीं।

इसके अलावा, एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा जमा करने पर भी बैंक आपसे इसका कारण पूछ सकता है।

50,000 रुपये से ज्यादा जमा करने पर क्या जरूरी है?

अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा जमा करता है, तो उसे बैंक को पैन कार्ड (Pan Card) की जानकारी देनी पड़ती है। जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता, उन्हें फॉर्म 60 या 61 (Form 60 or 61) जमा करना होता है।

अगर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो क्या करें? (What to do if you receive an income tax notice?)

अगर इनकम टैक्स विभाग को आपके अकाउंट में किए गए लेनदेन पर शक होता है, तो वे आपको नोटिस (Tax Notice) भेज सकते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नोटिस का जवाब सही तरीके से देना है और यह बताना है कि पैसा कहां से आया।

इसके लिए आप बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स या अन्य जरूरी कागजात तैयार रखें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।

बड़ी रकम जमा करने से पहले क्या ध्यान रखें?

अगर आप सेविंग अकाउंट में बड़ी रकम जमा करने जा रहे हैं, तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखें। अगर पैसा किसी बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी बिक्री या गिफ्ट से आया है, तो उसके डॉक्यूमेंट को सेफ रखें।

Priyanka Kumari
Mar 28, 2025