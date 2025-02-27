Sovereign Gold Bond: SGB रीडम्बशन पर आया बड़ा अपडेट, RBI ने जारी किया सर्कुलर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) की Premature Redemption की तारीख जारी कर दी हैं। यह घोषणा 21 फरवरी 2025 को की गई थी, जिससे उन निवेशकों को सुविधा मिलेगी जो अपनी बॉन्ड टेन्योर पूरी होने से पहले ही उन्हें भुनाना चाहते हैं।

Premature Redemption की प्रक्रिया

SGB योजना के तहत, कोई भी निवेशक अपने बॉन्ड इश्यू के पांच साल बाद समय से पहले भुना सकता है। RBI के नए सर्कुलर में बताया गया है कि अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 के बीच कौन-कौन से बॉन्ड Premature Redemption के लिए पात्र होंगे और निवेशकों को अपनी अनुरोध जमा करने की समय-सीमा क्या होगी।

Premature Redemption की तारीख

इस सूची में विभिन्न सीरीज के बॉन्ड शामिल हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं:

2017-18 सीरीज़ III - 16 अप्रैल 2025

2020-21 सीरीज़ II - 19 मई 2025

2018-19 सीरीज़ IV - 1 जुलाई 2025

2019-20 सीरीज़ IX - 11 अगस्त 2025

2020-21 सीरीज़ VI - 8 सितंबर 2025

निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी Premature Redemption समय पर जमा करें। अगर किसी तारीख को पब्लिक हॉलिडे होता है, तो Redemption प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है।

सोवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) क्या है? (What is SGB?)

सोवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा भारत सरकार की ओर से जारी किए गए सरकारी बॉन्ड हैं, जो गोल्ड के ग्राम में दर्शाए जाते हैं। यह निवेशकों को फिजिकल गोल्ड की खरीदारी के बजाय सुरक्षित और आकर्षक ऑप्शन देता है।

SGB की प्रमुख विशेषताएं: (Benefits of SGB)

ब्याज दर: इन बॉन्ड्स पर 2.5% वार्षिक ब्याज मिलता है, जो छमाही (हर छह महीने) में भुगतान किया जाता है।

टेन्योर: बॉन्ड की मैच्योरिटी टेन्योर 8 वर्ष होती है, लेकिन निवेशक इसे 5 साल के बाद समय से पहले भी भुना सकते हैं।

न्यूनतम निवेश: 1 ग्राम सोना

अधिकतम निवेश: व्यक्तिगत निवेशक और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए 4 किलोग्राम प्रति वित्तीय वर्ष

ट्रस्ट और अन्य संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम प्रति वित्तीय वर्ष

क्या SGB स्कीम अब बंद हो रही है?

RBI ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए नए SGB जारी नहीं किए हैं, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह योजना बंद हो सकती है। हालांकि, वर्तमान निवेशकों के लिए SGB अब भी एक सुरक्षित और आकर्षक निवेश ऑप्शन बना हुआ है।

