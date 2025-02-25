scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसबैंक ने किया ₹122 करोड़ का स्कैम! RBI ने लगा दिया बैन, अब ग्राहकों को दी ये छूट

बैंक ने किया ₹122 करोड़ का स्कैम! RBI ने लगा दिया बैन, अब ग्राहकों को दी ये छूट

New India Co-operative Bank द्वारा किए गए स्कैम के बाद RBI ने इस बैंक को बैन कर दिया। हालांकि, सोमवार को आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। आर्टिकल में पूरी बात जानते हैं।

Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Feb 25, 2025 09:28 IST
new india
new india

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक (New India Co-Operative Bank) पर एक्शन लिया था। आरबीआई ने 13 फरवरी को बैंक पर लगाया। इसके अलावा आरबीआई ने अकाउंट से एक रुपये निकालने पर भी पाबंदी लगी दी थी। आरबीआई के इस एक्शन के बाद बैंक ग्राहकों के बीच हड़कंप मच किया। अब आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। 

सोमवार को आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार अब न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपने डिपॉजिट अकाउंट से 25,000 रुपये निकाल सकते हैं। ग्राहक 27 फरवरी यानी बुधवार से पैसे निकाल सकेंगे। आपको बता दें कि न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक ने 122 करोड़ रुपये का घोटाला किया था। इतने बड़े घोटाले का पता चलने के बाद आरबीआई ने बैंक पर एक्शन लिया। 

कई ग्राहक निकाल सकेंगे पूरी राशि

आरबीआई द्वारा दी गई इस ढील के बाद करीब 50 फीसदी ग्राहक अपनी पूरी राशि निकाल पाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार New India Co-Op Bank के 50 फीसदी से ज्यादा कस्टमर अपना पूरा पैसा निकाल पाएंगे। New India Co-Op पर लगे बैन के बाद बैंक ब्रांच के बाहर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। उम्मीद है कि आरबीआई द्वारा दी गई ढील से ग्राहकों को काफा राहत मिली होगी।

ATM से निकाल सकेंगे पैसा

केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई ढील के बाद ग्राहक  न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक की तमाम ब्रांचों के साथ ही एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे। हालांकि, ग्राहक केवल 25,000 रुपये की निकासी कर सकते हैं। 

13 फरवरी को लगा था बैन

भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 फरवरी को New India Co-Op पर बैन लगाया था। अब बैंक पर केवल छह महीने के लिए बैन लगाया गया है। आरबीआई ने बैन लगाने के साथ अकाउंट से पैसों की निकासी और लोन डिस्‍ट्रीब्‍यूट पर भी रोक लगा दिया है।अभी इस बैंक को केवल लोन वसूलने का अधिकार है। आपको बता दें कि 122 करोड़ रुपये के घोटाले उजागर होने के बाद सेंट्रल बैंक ने प्रतिबंध लगाया है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 25, 2025