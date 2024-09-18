प्रधानमंत्री आशा स्कीम (PM AASHA Scheme): क्या है ये योजना और क्या है इसका फायदा?

scorecardresearch
Delhi,UPDATED: Sep 18, 2024 17:06 IST
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (प्रधानमंत्री आशा स्कीम) की शुरुआत भारत सरकार ने 2018 में की थी। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि और उनकी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाई गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना और उन्हें कृषि उत्पादों के दाम में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाना है।

प्रधानमंत्री आशा स्कीम के उद्देश्य:

किसानों की आय में वृद्धि: योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और उन्हें फसलों के उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करना है।

कृषि उत्पादों की स्थिरता: इस योजना के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को बाजार में फसलों के दाम में गिरावट का सामना न करना पड़े और उन्हें MSP के तहत फसल की उचित कीमत मिले।

किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा: यह योजना किसानों को उनकी फसल की बिक्री से नुकसान होने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि वे अपनी लागत निकाल सकें और लाभ प्राप्त कर सकें।

प्रधानमंत्री आशा स्कीम के फायदे:

किसानों को MSP की सुरक्षा: किसानों को फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाता है, जिससे वे बाजार में कीमतें कम होने पर भी नुकसान से बच सकते हैं।

फसल बेचने में सहायता: इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए सरकारी और निजी एजेंसियों से सहयोग मिलता है, जिससे वे बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

वित्तीय स्थिरता: किसानों को MSP और बाजार मूल्य के बीच का अंतर सरकार द्वारा भरने से उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

किसानों की आय में वृद्धि: इस योजना के जरिए किसानों की आय को बढ़ावा मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

प्रधानमंत्री आशा स्कीम (PM AASHA Scheme) किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य उनकी आय को सुरक्षित करना और उन्हें फसलों का सही मूल्य दिलाना है। इस योजना के तहत सरकार MSP की गारंटी देती है और किसानों को फसल की बिक्री में मदद करती है।

