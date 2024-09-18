Ayushman Card: योजना की पूरी जानकारी और कैसे करें कार्ड डाउनलोड?

scorecardresearch
आयुष्मान भारत योजना में प्रतिवर्ष हर परिवार को 5 लाख तक का हेल्थ कवर प्रदान किया जाता है लेकिन कई बार इसको डाउनलोड करना काफी मुश्किल होता है। हम स्टेप बाय स्टेप में आपको बताएंगे कि कैसे आप इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 18, 2024 14:19 IST
आयुष्मान भारत योजना में प्रतिवर्ष हर परिवार को 5 लाख तक का हेल्थ कवर प्रदान किया जाता है लेकिन कई बार इसको डाउनलोड करना काफी मुश्किल होता है। हम स्टेप बाय स्टेप में आपको बताएंगे कि कैसे आप इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

लेकिन सबसे पहले समझिए आयुष्मान कार्ड क्या है?

Ayushman Card क्या है?

आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सितंबर 2018 में झारखण्ड के रांची जिले से शुरू किया था।आयुष्मान कार्ड एक हेल्थ कार्ड है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है, इस कार्ड के तहत गरीब पात्र नागरिकों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कुल 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को कवर किए जाने का लक्ष्य है, और अब तक 30 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थियों को कवर किया जा चुका है।

डाउनलोड करें

आयुष्मान कार्ड को आप इन तरीकों से डाउनलोड कर सकते हैं, तीनो तरीकों से प्राप्त करने की जानकारी  नीचे प्रदान की गई है:

NHA लाभार्थी पोर्टल के जरिए

Beneficiary Portal: PMJAY – beneficiary.nha.gov.in पर विजिट करें। होमपेज पर दाहिनी तरफ लॉग इन बॉक्स में Beneficiary विकल्प पर क्लिक करें। अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को दर्ज करें और आपके नंबर पर भेजे गए OTP और कैप्चा को भरें, और लॉग इन पर क्लिक करें।

Beneficiary Portal PMJAY
नए पेज पर राज्य, जिला और Scheme सेक्शन में PMJAY का चयन करें। अब Family ID, Aadhaar Number, Name, Location – Rural, Location – Urban, या PMJAY ID की मदद से खुद को वेरीफाई करें और Search पर क्लिक करें। लाभार्थियों की सूची दिखने के बाद, आप अपना आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने के लिए Get Card पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP की मदद से वेरीफाई करें और कार्ड को प्राप्त करें।

Get Ayushman Card
ऐसा करने के बाद आपका आयुष्मान कार्ड पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा।

आयुष्मान ऐप के जरिए

आयुष्मान मोबाइल एप प्राप्त करके ओपन करें.
अब आप इस एप पर लाभार्थी के रूप में लॉग इन करें.
लॉग इन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा यहाँ आप लाभार्थी की खोज कर सकते हैं.
लाभार्थी की खोज के लिए आप अपना राज्य, योजना का नाम (PMJAY), खोजने का विवरण जैसे – PMJAY ID, Family ID, Location या आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी के लिए आप आधार नंबर का चुनाव करके आगे बढ़ें।

उमंग पोर्टल के जरिए

अगर आप उमंग पोर्टल पर आयुष्मान कार्ड से संबधित योजना की सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें:

सबसे पहले, उमंग एप या पोर्टल – web.umang.gov.in पर जाएं।
पोर्टल पर लॉग इन करें। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो पहले पंजीकरण करें और फिर लॉग इन करें।
रजिस्टर करने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर और उसपर प्राप्त OTP की जरूरत पड़ेगी।

Sep 18, 2024