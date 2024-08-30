Power of Compounding: कैसे आपका ₹1 लाख 60 साल की उम्र तक ₹10 लाख, ₹30 लाख और ₹1 करोड़ में बदल सकता है

scorecardresearch
यदि आप 20 साल की उम्र में ₹1 लाख का निवेश करते हैं, तो इसकी बढ़ने की क्षमता आपको आश्चर्यचकित कर देगी। 60 साल की उम्र तक, यह निवेश लगभग 100 गुना बढ़कर ₹1 करोड़ तक पहुंच सकता है। यह कंपाउंडिंग की अपार शक्ति को दर्शाता है, क्योंकि आपके पैसे को 40 साल की निर्बाध वृद्धि का लाभ मिलता है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Aug 30, 2024 09:39 IST
Personal Finance
अल्बर्ट आइंस्टीन ने  पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का आठवाँ अजूबा बताया है।  इंटरेस्ट का जादू, खासकर जब इसे बढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, चमत्कार कर सकता है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ में करोड़पति बन सकते हैं आइए देखें कि कैसे एक बार का ₹1 लाख का निवेश 60 साल की उम्र तक कितना बढ़ सकता है, यह मानते हुए कि वार्षिक रिटर्न 12% है।

20 साल की उम्र में निवेश:

यदि आप 20 साल की उम्र में ₹1 लाख का निवेश करते हैं, तो इसकी बढ़ने की क्षमता आपको आश्चर्यचकित कर देगी। 60 साल की उम्र तक, यह निवेश लगभग 100 गुना बढ़कर ₹1 करोड़ तक पहुंच सकता है। यह कंपाउंडिंग की अपार शक्ति को दर्शाता है, क्योंकि आपके पैसे को 40 साल की निर्बाध वृद्धि का लाभ मिलता है।

30 साल की उम्र में निवेश:

10 साल बाद, यानी 30 साल की उम्र में, स्थिति नाटकीय रूप से बदल जाती है। अब ₹1 लाख का निवेश केवल लगभग 30 गुना बढ़ता है, जिससे 60 साल की उम्र तक यह ₹30 लाख हो जाता है। 10 साल की देरी का अंतिम राशि पर गहरा असर पड़ता है, जिससे कंपाउंडिंग के अतिरिक्त चक्रों की खोई हुई क्षमता उजागर होती है।

40 साल की उम्र में निवेश:

मान लीजिए कि आप 40 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करते हैं। वही ₹1 लाख, 12% वार्षिक रिटर्न के साथ, 60 साल की उम्र तक सिर्फ 10 गुना बढ़कर ₹10 लाख हो जाता है। आदर्श निवेश की शुरुआत से 20 साल की देरी अंतिम मूल्य को नाटकीय रूप से कम कर देती है।

प्रारंभिक निवेश कंपाउंडिंग का पूरा लाभ उठाते हैं, जिससे लंबे समय में काफी बड़े रिटर्न मिलते हैं। जैसा कि दिखाया गया है, ₹1 लाख जैसी छोटी राशि भी, यदि 20 साल की उम्र में निवेश की जाए, तो यह ₹1 करोड़ का भाग्य बन सकती है, जबकि बाद में निवेश करने पर यह राशि काफी कम हो जाती है।

सबक? जितनी जल्दी हो सके, निवेश शुरू करें। इक्विटीज दीर्घकालिक में अन्य संपत्तियों की तुलना में अधिक रिटर्न देती हैं। आप अपनी जोखिम प्रोफ़ाइल के अनुसार म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। यहां तक कि छोटे-छोटे निवेश भी समय के साथ बहुत अधिक बढ़ सकते हैं, जिससे आपका वित्तीय भविष्य सुरक्षित हो जाता है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, कंपाउंडिंग का प्रभाव उतना ही अधिक होगा, जिससे आपके निवेश 60 साल की उम्र तक एक बड़ा घोंसला बन जाएगा।

