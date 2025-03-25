scorecardresearch
Post Office की इस स्कीम में पैसे लगाएं और पाएं तगड़ा ब्याज, जानें कैसे

Post Office की स्कीम काफी सिक्योर होता है। इस स्कीम में शानदार ब्याज के साथ गारंटी रिटर्न भी मिलता है। हम आपको इस आर्टिकल में पोस्ट ऑफिस कि Post Office Time Deposit Scheme के बारे में बताएंगे।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 25, 2025 11:26 IST
Post Office Time Deposit Scheme

अगर आप सिक्योर और फिक्स्ड रिटर्न (Fixed Return) की तलाश में हैं, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम (Post Office Time Deposit Scheme) आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। इसमें 6.9 फीसदी से 7.5 फीसदी तक का ब्याज (Post Office Time Deposit Scheme Interest Rate) मिलता है, जो कई बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से ज्यादा है। इस स्कीम में गारंटी रिटर्न के साथ फुल सिक्योरिटी मिलता है।

क्या है पोस्ट ऑफिस टीडी स्कीम? (What is Post Office TD Scheme)?

पोस्ट ऑफिस टीडी स्कीम एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इस स्कीम में आप 1 से 5 साल तक के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। स्कीम की शुरुआत सिर्फ 1,000 रुपये से की जा सकती है और इसमें निवेश की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है।

कितना मिलता है ब्याज? (Post Office Time Deposit Scheme Interest Rate)

पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार एक साल में 6.9 फीसदी का ब्याज मिलता है। वहीं, दो साल पर 7 फीसदी का ब्याज मिलता है। इसी तरह 3 साल पर स्कीम में 7.2 फीसदी का ब्याज ऑफर होता है और 5 साल पर 7.5 फीसदी का शानदार रिटर्न मिलता है। 

2 लाख रुपये निवेश करने पर कितना मिलेगा रिटर्न?

अगर आप 2 लाख रुपये को 5 साल के लिए इस स्कीम में निवेश करते हैं, तो आपको कुल 29,776 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। इसका मतलब है कि 5 साल बाद आपका कुल फंड 2,29,776 रुपये हो जाएगा।

उदाहरण के तौर पर2 लाख रुपये 5 साल के लिए 7.5% की दर से निवेश करते हैं तो 2,00,000 × 7.5% × 5 वर्ष = 29,776 रुपये ब्याज के तौर पर मिलेगा।

पोस्ट ऑफिस टीडी स्कीम के फायदे (Benefits of Post Office Time Deposit Scheme)

  • इस स्कीम में सरकारी गारंटी के साथ निवेश कर सकते हैं, जिससे पैसा डूबने का खतरा नहीं होता है।
     
  • अगर निवेशक 5 साल के लिए निवेश करता है तो उसे आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलता है।
     
  • निवेशक चाहें तो अपने 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे के नाम पर भी पोस्ट ऑफिस टीडी स्कीम अकाउंट खोल सकता है।
     
  • इस स्कीम में 1 से 5 साल की अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है।
     

स्कीम से जुड़े जरूरी नियम (Post Office Time Deposit Scheme Rule)

अगर निवेशक 6 महीने से पहले निकासी करता है तो उसे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। वहीं,  1 साल से पहले अकाउंट बंद करने पर सिर्फ सेविंग अकाउंट का ब्याज ही मिलता है। इसके अलावा अगर निवेशक 2, 3 या 5 साल के टेन्योर वाले अकाउंट को 1 साल बाद अकाउंट बंद करवाता हो तो 2 फीसदी कम ब्याज मिलेगा।

Mar 25, 2025