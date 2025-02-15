Post Office की धांसू स्कीम, बनेगा बुढ़ापे की लाठी- समझें पूरा कैलकुलेशन

पोस्ट ऑफिस स्कीम भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफी जरूरी है। सिक्योर निवेश के साथ पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम में हाई रिटर्न भी मिलता है। कई निवेशक SIP, बैंक FD से ज्यादा सरकारी स्कीम (Government Saving Scheme) पर भरोसा रखते हैं। इन स्कीम में पोस्ट ऑफिस की स्कीम भी शामिल हैं। सीनियर सिटिजन के लिए पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Post Office SCSS) काफी पॉपुलर है। इस स्कीम में शानदार रिटर्न मिलता है।

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम बेनिफिट (Post Office SCSS Benefits)

इस स्कीम में कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये का निवेश करना होता है।

इस स्कीम में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 1.5 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट (Income Tax Benefits) मिलता है।

इस स्कीम का लाभ पाने के लिए आवदेक की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कैलकुलेटर (Post Office SCSS Calculator)

पोस्ट ऑफिस (Post Office Scheme) की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2 फीसदी का सालाना ब्याज मिलता है। इसका मतलब है कि इस स्कीम में तगड़ा रिटर्न मिलता है।

इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी सीनियर सिटिजन ने 5 साल के लिए 3 लाख रुपये का निवेश किया है तो उसे मैच्योरिटी के बाद 8.2% के ब्याज के हिसाब से 4.23 लाख रुपये मिलेंगे। इस तरह पांच साल में 1.23 लाख रुपये की कमाई ब्याज से होगी।हर तिमाही के हिसाब से निवेशक को 6150 रुपये की कमाई हुई है।

पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मैच्योरिटी रूल (Senior Citizens Savings Scheme Maturity Rule)

पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Post Office Senior Citizen Saving Scheme) 5 साल में मैच्योर होती है। अगर निवेशक मैच्योरिटी से पहले निकासी करते हैं तो उन्हें पेनल्टी का भुगतान करना होता है। Post Office SCSS Maturity Rule के हिसाब से 2 साल से पहले निकासी करने पर 1.5 फीसदी की पेनल्टी लगती है। वहीं, 2 साल के बाद निकासी करने पर 1 फीसदी से कम की पेनेल्टी लगती है।