scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसPost Office Scheme: सिर्फ एक बार पैसा जमा पर हर महीने होगी 5,500 रूपये फ्री इनकम

Post Office Scheme: सिर्फ एक बार पैसा जमा पर हर महीने होगी 5,500 रूपये फ्री इनकम

पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (POMIS) एक ऐसी योजना है जो आपके निवेश को नियमित मासिक आय में बदल देती है। इसमें आप एक बार राशि जमा करके हर महीने गारंटीकृत पेंशन के रूप में पैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है, जो सुरक्षित निवेश और नियमित आय चाहते हैं। आइए जानें इस योजना के बारे में विस्तार से।

Advertisement
Adarsh Garg
Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Dec 24, 2024 13:56 IST

पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (POMIS) एक ऐसी योजना है जो आपके निवेश को नियमित मासिक आय में बदल देती है। इसमें आप एक बार राशि जमा करके हर महीने गारंटीकृत पेंशन के रूप में पैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है, जो सुरक्षित निवेश और नियमित आय चाहते हैं। आइए जानें इस योजना के बारे में विस्तार से।

advertisement

पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम क्या है?
पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (POMIS) एक सरकारी योजना है, जिसमें आप एकमुश्त राशि जमा करते हैं और इसके बदले में हर महीने नियमित आय प्राप्त करते हैं। यह योजना 5 साल की अवधि के लिए होती है और इसका लाभ आपको उस अवधि के दौरान मिलता है। आप इस योजना को किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर खोल सकते हैं, बस कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करने होंगे।

7.4% ब्याज दर के साथ सुरक्षित आय
इस योजना की ब्याज दर 7.4% है, जो आपको हर महीने नियमित रूप से आय प्रदान करती है। खास बात यह है कि इस पर कोई टीडीएस (TDS) की कटौती नहीं होती, जिससे आपको पूरा ब्याज मिलता है। इसके अलावा, यह योजना भारतीय डाक विभाग द्वारा समर्थित है, जो आपके निवेश को पूरी तरह से सुरक्षित बनाता है।

न्यूनतम और अधिकतम निवेश
पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में निवेश की शुरुआत ₹1,000 से होती है। सिंगल अकाउंट में अधिकतम ₹9 लाख और जॉइंट अकाउंट में ₹15 लाख तक का निवेश किया जा सकता है। खाता खोलने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और दो पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी।

कैलकुलेशन: हर महीने ₹5,500 की आय
अगर आप सिंगल अकाउंट में ₹9 लाख का निवेश करते हैं, तो 7.4% ब्याज दर के हिसाब से आपको हर महीने ₹5,500 की गारंटीड आय मिलेगी। यह राशि अगले 5 साल तक आपको हर महीने मिलेगी। इससे आपके वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्थिर और सुरक्षित आय चाहते हैं।

FAQs:

क्या पोस्ट ऑफिस MIS योजना में निवेश पूरी तरह सुरक्षित है?
हाँ, यह योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित है, जो इसे पूरी तरह से सुरक्षित बनाती है।

क्या मैं योजना को 5 साल से पहले बंद कर सकता हूँ?
हाँ, लेकिन कुछ शर्तों और पेनाल्टी के साथ इसे बंद किया जा सकता है।

क्या इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त लाभ है?
वर्तमान में ब्याज दर सभी के लिए समान है, लेकिन यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी आदर्श है।

advertisement

पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (POMIS) एक बेहतरीन विकल्प है यदि आप स्थिर और सुरक्षित मासिक आय प्राप्त करना चाहते हैं।

Edited By:
Arvin Vincent
Published On:
Dec 24, 2024