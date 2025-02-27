Post Office Scheme: शानदार स्कीम, 115 महीनों में पैसा होगा दोगुना

अगर आप बिना किसी रिस्क के सिक्योर निवेश करना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र (KVP) स्कीम एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इस सरकारी योजना के तहत निवेश किया गया पैसा महज 115 महीनों में दोगुना हो जाता है। खास बात यह है कि इस स्कीम में निवेश किए गए पैसों की गारंटी खुद सरकार देती है, जिससे आपका पैसा पूरी तरह सेफ रहता है। आइए जानते हैं कि इस स्कीम में 5 लाख रुपये का निवेश 10 लाख रुपये में कैसे बदल सकता है।

बिना जोखिम वाला निवेश, शानदार रिटर्न

आजकल हर कोई अपनी कमाई का एक हिस्सा बचत करके उसे ऐसे स्थान पर निवेश करना चाहता है जहां उच्च रिटर्न मिले। अगर आप भी इसी सोच में हैं, तो पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती हैं। इन स्कीम में न केवल बढ़िया ब्याज दर मिलती है, बल्कि सरकारी सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।

किसान विकास पत्र (KVP) इसी कैटेगिरी की एक शानदार स्कीम है। इसमें निवेशक कम से कम 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस योजना में अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, यानी आप जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं।

मौजूदा ब्याज दर और निवेश का फायदा

किसान विकास पत्र (KVP) पर इस समय 7.5% की वार्षिक ब्याज दर मिल रही है। सरकार हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा करती है और उसी के आधार पर ब्याज दरें तय होती हैं। यह ब्याज कंपाउंडिंग आधार पर दिया जाता है, जिससे निवेशकों को अधिक फायदा होता है। इस योजना में 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों के नाम पर भी खाता खोला जा सकता है।

5 लाख रुपये कैसे बनेंगे 10 लाख?

अब बात करते हैं इस स्कीम के कैलकुलेशन की। अगर कोई व्यक्ति किसान विकास पत्र (KVP) में 5 लाख रुपये निवेश करता है और इसे 115 महीनों (9 साल 7 महीने) तक बनाए रखता है, तो 7.5% ब्याज दर के हिसाब से उसका निवेश ब्याज के साथ दोगुना हो जाएगा। यानी, मैच्योरिटी पर उसे 10 लाख रुपये मिलेंगे।

पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, इस स्कीम में निवेश की गई राशि पर कंपाउंडिंग आधार पर ब्याज की गणना की जाती है। पहले इस योजना की मैच्योरिटी अवधि 123 महीने थी, जिसे पहले 120 महीने और फिर घटाकर 115 महीने कर दिया गया है, जिससे निवेशकों को पहले से कम समय में ही दोगुना रिटर्न मिल जाता है।

कितने भी अकाउंट खोल सकते हैं?

किसान विकास पत्र (KVP) में सिंगल और जॉइंट, दोनों तरह के अकाउंट खोले जा सकते हैं। इसमें कोई निवेश सीमा नहीं है, यानी आप 2, 4, 6 या जितने चाहें उतने KVP खाते खोल सकते हैं। यह सुविधा इस स्कीम को और भी आकर्षक बनाती है।