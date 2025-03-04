Post Office Best Scheme: सिर्फ ब्याज से कमाएं 2 लाख रुपये! जानें इस शानदार स्कीम के फायदे

अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट और बेहतरीन रिटर्न चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम (Post Office Time Deposit Scheme) एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। इस स्कीम में निवेश करने से 7.5% का शानदार ब्याज मिलता है, जिससे सिर्फ ब्याज से ही 2 लाख रुपये तक की कमाई की जा सकती है।

इस स्कीम में कितना मिलता है ब्याज?

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम के तहत अलग-अलग अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। अगर आप 1 साल के लिए निवेश करते हैं तो 6.9% ब्याज मिलेगा। वहीं, 2 और 3 साल के निवेश पर 7% ब्याज ऑफऱ होता है। इसी तरह 5 साल का निवेश करने पर 7.5% ब्याज दिया जाता ै।

कैसे कमाएं ब्याज से 2 लाख रुपये?

अगर आप 5 साल के लिए 5 लाख रुपये इस स्कीम में जमा करते हैं, तो 7.5% सालाना ब्याज मिलेगा। इस तरह 5 साल में ब्याज से कमाई ₹2,24,974 होगी और मैच्योरिटी पर कुल ₹7,24,974 मिलेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ ब्याज से ही 2 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई हो जाएगी!

टैक्स छूट का फायदा

इस स्कीम में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलता है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में सिंगल और जॉइंट अकाउंट खोलने की सुविधा मिलती है। इस स्कीम में 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अकाउंट खोला जा सकता है। इसके अलावा स्कीम में कम से कम 1,000 रुपये का निवेश करना होता है और अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं होती है।

क्यों चुनें यह स्कीम?

यह सरकार द्वारा गारंटीड स्कीम है यानी पूरी तरह से सेफ और सिक्योर स्कीम है। इसके अलावा इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह स्कीम एकदम सही है। इस स्कीम के जरिये आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। अगर आप भी सुरक्षित निवेश के साथ बेहतरीन रिटर्न चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है।

