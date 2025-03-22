PM Surya Muft Bijli Ghar Yojana: हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री, जानें कैसे?

1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Muft Bijli Ghar Yojana) की घोषणा की थी। इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना है।

इस योजना के तहत घरों में सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाते हैं। वहीं इस स्कीम के तहत सरकार लोगों को कमाने का मौका भी देती है। आप इन सोलर पैनल्स को सरकार द्वारा ट्रेन्ड व्यक्तियों से लगा सकते हैं। अगर आप भी ज्यादा बिजली के खर्चे से परेशान हैं, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

advertisement

27 हजार लोगों को दी गई ट्रेनिंग

इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी एक नोटिस के जरिए बताया गया है कि हाल ही में सरकार ने 26,898 लोगों को सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने की ट्रेनिंग दी है। यह ट्रेनिंग एमएसडीई (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) के तहत दी गई है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा घरों तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिजली देना है।

कैसे कमाएं 15 हजार रुपये?

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को कमाने का मौका भी दिया जा रहा है। आप सोलर पैनल सिस्टम के तहत बिजली पैदा कर उसे बिजली वितरण कंपनियों को बेचकर पैसे बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 20 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं, तो 100 यूनिट तक बिजली पैदा हो सकती है। जिसे आप 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेच सकते हैं। इससे घर बैठे-बैठे आपकी आसानी से 15 हजार रुपये की कमाई हो सकती है।

योजना के लिए पात्रता (PM Surya Muft Bijli Ghar Yojana Eligibilty)

योजना में अप्लाई करने के लिए भारत का मूलनिवासी होना जरूरी है।



आवेदनकर्ता की आयु 18 साल से ज्यादा होना चाहिए।



इस योजना के तहत गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी।



आवेदनकर्ता का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।



इस योजना का हर जाति के लोग फायदा उठा सकते हैं।



कैसे करें अप्लाई? (PM Surya Muft Bijli Ghar Yojana Apply Process)

स्टेप 1: सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: वहां रजिस्टर करें और मांगी गई जानकारी भरें।

स्टेप 3: सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।

बता दें कि सोलर प्लेट लगाने के लिए आपके घर में जगह होनी चाहिए। एप्लीकेशन देते समय आपको बताना पड़ेगा कि सोलर प्लेट लगाने के लिए कितनी जगह है।