scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसPM Kisan Yojana: खत्म हुआ 19वीं किस्त का इंतजार, लाभ पाने के लिए फटाफट करें ये काम

PM Kisan Yojana: खत्म हुआ 19वीं किस्त का इंतजार, लाभ पाने के लिए फटाफट करें ये काम

PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना में किसानों को सरकार की तरफ से आर्थिक लाभ मिलता है। अब जल्द ही किसानों के अकाउंट में पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त आएगी। आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 12, 2025 16:00 IST
PM Kisan Yojana
PM Kisan Yojana

केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) शुरू किया है। इस योजना में सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि देती है। यह राशि किसानों को किस्तों में मिलती है। हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपये मिलते हैं। अभी तक सरकार ने पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी कर दी है। जल्द ही सरकार 19वीं किस्त भी जारी करेंगे। 

advertisement

कब आएगी 19वीं किस्त (PM Kisan 19th Installment Date)

पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर किस्त का जारी करेंगे। इस योजना की खास बात यह है कि किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट राशि जमा होती है। CBDT के माध्यम से किसानों के अकाउंट में राशि आती है। आपको बता दें कि हर चार महीने में पीएम किसान योजना की किस्त जारी होती है। 

ये काम है जरूरी

अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन करवाना अनिवार्य है। अगर आप यह काम नहीं करते हैं तो आपको योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। योजना के नियमों के अनुसार किस्त का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी करवाया होगा। 

कैसे करें ई-केवाईसी (E-Kyc Process)

पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी प्रोसेस काफी आसान है। आवेदक पीएम किसान पोर्टल पर जाकर फार्मर कॉर्नर में जाकर ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते हैं।

लाभार्थी लिस्ट में कैसे चेक करें नाम (How to check name in Beneficiary List)

  • आपको pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। 
  • इसके बाद स्क्री के राइट साइड पर Farmers Corner को सेलेक्ट करें। 
  • अब Beneficiary List पर क्लिक करें। 
  • इसके बाद राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव आदि जानकारी भरें।
  • अब Get Report पर क्लिक करके आप आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 12, 2025