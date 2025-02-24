scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसPM Kisan 19th Installment: खत्म हुआ इंतजार! इतने बजे आएगी किस्त, क्या आपको मिलेगा लाभ?

PM Kisan 19th Installment: खत्म हुआ इंतजार! इतने बजे आएगी किस्त, क्या आपको मिलेगा लाभ?

PM Kisan 19th Installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। अगर आपने भी योजना के लिए आवेदन किया है तो अपना नाम बेनिफिश्यरी लिस्ट में जरूर चेक करें।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Feb 24, 2025 11:18 IST
PM Kisan, PM Kisan Yojana
पीएम किसान की 19वीं किस्त

PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) शुरू की है। इस स्कीम में किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि मिलती है। यह राशि किस्तों में मिलती है। देश के प्रधानमंत्री नरंद्र मोदी (PM Modi) आज बिहार के भागलपुर से पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त (PM Kisan 19th Installment) जारी करेंगे।  

PM Kisan 19th Installment Date And Time

पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी होगी। पीएम मोदी करीब 2 बजे भागलपुर से किस्त को जारी करेंगे। आपको बता दें कि किस्त सीडीबीटी (CDBT) के माध्यम से जारी होती है। CDBT के कारण किस्त लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच जाती है।    

लाभार्थी लिस्ट चेक करें (beneficiary status 2025)

आपको बता दें कि वर्तमान में पीएम किसान योजना का लाभ 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिल रहा है। माना जा रहा है कि 19वीं किस्त का लाभ 14 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा। अगर आपने भी पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन किया है तो आपको एक बार अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में जरूर चेक करना चाहिए।

  • सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 
  • अब होम पेज पर Know Your Status के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। 
  • इसके बाद न्यू पेज ओपन होगा। यहां "Beneficiary Status" पर क्लिक करें। 
  • अब आपको अपना आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा। 
  • इसके बाद आपको बेनिफिश्यरी स्टेटस शो हो जाएगा। 

 अगर आपका नाम लाभार्थी लिस्ट में नहीं है तो आपको पीएम किसान की हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए। आपको बता दें कि योजना के लाभ से कई किसान वंचित है। इसकी वजह E-Kyc है। दरअसल, पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। अगर कोई आवेदक ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

Feb 24, 2025