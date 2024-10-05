PM Internship Yojna 2024: ऐसे करें आवेदन, मिलेगी पक्की नौकरी

ये अवसर भारत की 500 शीर्ष कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटना है। इस योजना को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 के हिस्से के रूप में पेश किया था।

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (MCA) समर्पित पोर्टल www.pminternship.mca.gov.in के माध्यम से इस परियोजना की देखरेख कर रहा है। इस योजना ने पहले ही काफी रुचि आकर्षित कर ली है, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैक्स लाइफ और एलेम्बिक फार्मा जैसी कंपनियों द्वारा 1,000 से अधिक इंटर्नशिप पोस्ट की गई हैं।

पंजीकरण अवधि: 12 अक्टूबर–25 अक्टूबर, 2024

कंपनी चयन: 27 अक्टूबर–7 नवंबर, 2024

ऑफ़र लेटर: 8 नवंबर–15 नवंबर, 2024

इंटर्नशिप शुरू होने की तिथि: 2 दिसंबर, 2024

पात्रता मापदंड

21-24 वर्ष की आयु के भारतीय राष्ट्रीयता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। पूर्णकालिक कर्मचारी या पूर्णकालिक शिक्षा में लगे छात्र पात्र नहीं हैं। हालाँकि, ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्र भाग ले सकते हैं।

शैक्षिक योग्यता

पात्रता उन लोगों के लिए खुली है जिन्होंने हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल पूरा कर लिया है, या जिनके पास आईटीआई सर्टिफिकेट, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या बीए, बीएससी, बी.कॉम, बीबीए, बीसीए या बीफार्मा जैसे क्षेत्रों में डिग्री है। आईआईटी, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से स्नातक और सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस या एमबीए जैसी पेशेवर योग्यता वाले लोग पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, किसी भी सरकारी नेतृत्व वाले प्रशिक्षुता या प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं।

भाग लेने वाली कंपनियां

इस योजना में भाग लेने वाली कंपनियों का चयन पिछले तीन वर्षों में उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें शामिल होने में रुचि रखने वाली कोई अन्य कंपनी, बैंक या वित्तीय संस्थान एमसीए की मंजूरी के साथ ऐसा कर सकता है। यदि कंपनियां सीधे इंटर्नशिप देने में असमर्थ हैं, तो वे अपने आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों या अन्य संबद्ध कंपनियों के साथ सहयोग कर सकती हैं।

इंटर्नशिप अवधि और प्रमाणन

इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने है, जिसमें उम्मीदवारों को कम से कम 6 महीने वास्तविक दुनिया के कामकाजी माहौल में बिताने की आवश्यकता होती है। पूरा होने पर, इंटर्न को एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, और यह अनुभव उनके करियर की संभावनाओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा।

वजीफा विवरण

इंटर्न को 5,000 रुपये प्रति माह का वजीफा मिलेगा, जिसमें से 4,500 रुपये सरकार द्वारा और 500 रुपये कंपनी द्वारा अपने सीएसआर फंड से दिए जाएंगे। इसके अलावा, प्रत्येक इंटर्न को ज्वाइनिंग के बाद आकस्मिक खर्चों के लिए 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान मिलेगा। कंपनियां इंटर्न को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा भी दे सकती हैं।

अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल पर जानकारी लेनी चाहिए)

