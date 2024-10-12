scorecardresearch
प्रधानमंत्री की इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण आज से शुरू, 90,800 नौकरियां मौजूद

इंटर्नशिप पोर्टल 3 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, जिससे कंपनियों को उपलब्ध पदों पर पोस्टिंग शुरू करने की अनुमति मिली। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत, जिसका अनुमानित बजट लगभग 800 करोड़ रुपये है, इंटर्नशिप 2 दिसंबर से शुरू होने वाली है, जिसका लाभ चालू वित्त वर्ष के दौरान 125,000 उम्मीदवारों को मिलेगा, जो मार्च 2025 में समाप्त होगा।

UPDATED: Oct 12, 2024 10:33 IST

11 अक्टूबर तक, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर 193 कंपनियों द्वारा 90,800 से अधिक इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट किए गए हैं, जबकि आवेदकों के लिए पंजीकरण 12 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। जुबिलेंट फूडवर्क्स, मारुति सुजुकी इंडिया, आयशर मोटर्स, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी प्रमुख कंपनियों ने इसमें इंटरनशिप ऑफर की हैं।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, 11 अक्टूबर तक उपलब्ध इंटर्नशिप की संख्या बढ़कर 90,849 हो गई। ये अवसर 24 क्षेत्रों में वितरित किए गए हैं, जिनमें तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक पोस्टिंग हैं, इसके बाद यात्रा और आतिथ्य, ऑटोमोटिव और बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं हैं।

इन क्षेत्रों के अलावा, इंटर्नशिप विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित करती है, जिसमें परिचालन प्रबंधन, उत्पादन और विनिर्माण, रखरखाव, और बिक्री और विपणन शामिल हैं। भौगोलिक उपलब्धता 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में फैली हुई है, जो संभावित प्रशिक्षुओं के लिए व्यापक पहुँच सुनिश्चित करती है।

केंद्रीय बजट 2024 पहल के हिस्से के रूप में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य 21 से 24 वर्ष की आयु के 1 करोड़ उम्मीदवारों को पाँच वर्षों की अवधि में इंटर्नशिप प्रदान करना है। प्रत्येक इंटर्न को 12 महीने की अवधि के लिए 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी, साथ ही 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान भी मिलेगा।

यह पहल कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध है:

- https://pminintership.mca.gov.in/login/

