Personal Finance: मैं 35 वर्ष का हूं और 30% कर दायरे में आता हूं। क्या मुझे 5 साल के लिए डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए?

अक्सर पर्सनल फाइनेंस को लेकर लोगों के मन में सवाल होते हैं। आज एक ऐसे ही सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल नीचे आया है। सवाल- मैं 35 साल का हूं और 15 लाख रुपये की आय अर्जित करता हूं। मैं 30 प्रतिशत कर दायरे में आता हूं। मैं एक रूढ़िवादी निवेशक हूं और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में 10 लाख रुपये का निवेश करना चाहता हूं। क्या मुझे इस राशि को डेट म्यूचुअल फंड या लिस्टिड बांड में निवेश करना चाहिए? मैं 5 साल के लिए निवेश करना चाहता हूं।

विंट वेल्थ के सह-संस्थापक और सीईओ अजिंक्य कुलकर्णी का उत्तर

जवाब- डेट म्यूचुअल फंड और कॉरपोरेट बॉन्ड दोनों ही अपने कुछ फायदे और नुकसान के साथ डेट सिक्योरिटीज हैं।

कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश से दो तरह की आय होती है- ब्याज और कैपिटल गेन। जब आप परिपक्वता पर बांड भुनाते हैं या उन्हें सेंकेंड्री बाजार में बेचते हैं, तो अर्जित लाभ को कैपिटल गेन माना जाता है। अगर किसी लिस्टिड बांड को 12 महीने से कम समय के लिए रखा जाता है, तो बिक्री से होने वाले किसी भी लाभ को अल्पकालिक कैपिटल गेन (STCG) माना जाता है। एसटीसीजी पर व्यक्ति की स्लैब दर पर कर लगाया जाता है। यदि 12 महीने से अधिक समय तक रखा जाता है, तो लाभ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) माना जाता है। एलटीसीजी पर 10 फीसदी टैक्स और सरचार्ज लगता है। आपके मामले में, आप मैचोरटी तक अधिकांश अच्छे बांड रख सकते हैं। इसलिए, आपको एलटीसीजी का भुगतान करना होगा।

ऐसे कई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं जहां आप विधिवत मूल्यांकन किए गए निवेश-ग्रेड वरिष्ठ सुरक्षित कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद सकते हैं जो 9-11 प्रतिशत आवधिक ब्याज भुगतान प्रदान करते हैं और पूर्व-निर्धारित समयसीमा के अनुसार मूलधन चुका सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंडों के विपरीत, ये प्लेटफॉर्म कोई ज्वाइनिंग या परिसंपत्ति प्रबंधन शुल्क नहीं लेते हैं, इस प्रकार डेट म्यूचुअल फंडों पर स्पष्ट बढ़त प्रदान करते हैं। यहां सावधानी का एक शब्द: हालांकि कॉरपोरेट बॉन्ड पर उच्च रिटर्न आकर्षक लगता है, आपको यह समझना चाहिए कि ये सावधि जमा नहीं हैं। इन बांडों में ऋण और ब्याज दोनों जोखिम शामिल होते हैं। इसलिए, निवेश से पहले जारीकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन करना आवश्यक है। कम से कम 5-6 जारीकर्ताओं की प्रतिभूतियों के साथ अपने बांड पोर्टफोलियो में विविधता लाना सबसे अच्छा होगा। कुछ ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफ़ॉर्म प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरण (एसडीआई) भी प्रदान करते हैं, जो कई जारी करने वाली संस्थाओं से बॉन्ड का मूल्यांकन किए बिना बेहतर विविधीकरण प्रदान करने के लिए कुछ चुने हुए बॉन्ड की टोकरी हैं।

पिछले केंद्रीय बजट के बाद, जहां ऋण म्यूचुअल फंड की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ हटा दिए गए थे, इन पर कॉर्पोरेट बॉन्ड पर कोई कर लाभ नहीं है। डेट म्यूचुअल फंड अंतर्निहित प्रतिभूतियों और अपेक्षित रिटर्न के विकल्प को भी कम कर देते हैं। ये फंड मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), एएए और एए-रेटेड बॉन्ड में निवेश करते हैं और उनकी निर्धारित क्षेत्रीय एक्सपोज़र सीमाएं होती हैं। इस प्रकार, डेट म्यूचुअल फंड में निवेशकों को उच्च-ब्याज-उपज वाले बॉन्ड में निवेश नहीं मिलता है। एक कॉरपोरेट बॉन्ड को अगर परिपक्वता तक रखा जाए तो पहले से तय रिटर्न मिलता है। ब्याज दर में उतार-चढ़ाव, डिफॉल्ट और मैक्रो-पर्यावरण के कारण डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न में महत्वपूर्ण विचलन दिखाई देता है। इन कारकों के कारण फंड मैनेजर द्वारा की जाने वाली कोई भी खरीद-बिक्री निवेशकों के रिटर्न को प्रभावित करती है।