Pension News: आज जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख

आज यानी 30 नवंबर 2024, पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की आखिरी तारीख है। सभी पेंशनधारकों को अपनी पेंशन का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। यदि आप यह प्रमाण पत्र जमा करने में देरी करते हैं, तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। पेंशन भुगतान तभी बहाल होगा जब केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (CPPC) को आपका प्रमाण पत्र प्राप्त होगा और इसे संसाधित किया जाएगा।

जीवन प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है?

जीवन प्रमाण पत्र पेंशनभोगियों की पहचान और उनके जीवित होने की पुष्टि करने का एक डिजिटल और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त दस्तावेज है। इसे आधार-आधारित सत्यापन और बायोमेट्रिक तकनीक के माध्यम से तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया पेंशन वितरण को आसान और तेज़ बनाती है।

पेंशन रुकने से कैसे बचें?

पेंशनभोगी विभिन्न तरीकों से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं:

बैंक शाखा में जाकर।

डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके।

ऑनलाइन "जीवन प्रमाण ऐप" के जरिए।

दिसंबर से पेंशन भुगतान तभी शुरू होगा जब पेंशनभोगी का प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक जमा और सत्यापित हो जाएगा।

ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करें?

आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करें।

ऐप में अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें।

ओटीपी के माध्यम से अपनी जानकारी सत्यापित करें।

चेहरे की पहचान (फेस स्कैन) की प्रक्रिया पूरी करें।

पेंशनभोगी से संबंधित जानकारी जैसे नाम, पेंशन खाता संख्या, पीपीओ नंबर और पेंशन का प्रकार भरें।

फाइनल फेस स्कैन के बाद प्रमाणपत्र जमा हो जाएगा।

सफल सबमिशन पर आपको एक पावती नंबर मिलेगा, जिसमें प्रमाण आईडी और पीपीओ नंबर शामिल होगा।

ऑफ़लाइन जमा कैसे करें?

पेंशनभोगी बैंक, डाकघर या अन्य अधिकृत केंद्रों पर जाकर अपना प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए यह प्रक्रिया हर साल अक्टूबर-नवंबर में उपलब्ध होती है।

समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का महत्व

यदि तीन साल या उससे अधिक समय तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता, तो पेंशन भुगतान में देरी हो सकती है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके पेंशन भुगतान में किसी तरह की रुकावट न आए।

नोट: पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा से पहले अपना प्रमाण पत्र जमा करें और पेंशन भुगतान में रुकावट से बचें।