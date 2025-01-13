Mahakumbh 2025: महाकुंभ पहुंचा Paytm, कंपनी ने लॉन्च किया 'Bhavya Mahakumbh QR'

भारत की अग्रणी पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी पेटीएम (Paytm) ने महाकुंभ 2025 में अपनी भागीदारी की घोषणा की है।। के भागीदारों के लिए ‘भव्य महाकुंभ QR’ शुरू किया है। इसी के साथ कंपनी ने पूरे मेले में ऑनलाइन पेमेंट को आसान करने के लिए साउंडबॉक्स और कार्ड मशीनों भी तैनात किये हैं। कंपीनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए पेटीएम गोल्ड और कैशबैक अभियान लॉन्च किया है।

advertisement

UPI Card से होगी पेमेंट

महाकुंभ में पहली बार तीर्थयात्री पेटीएम यूपीआई, यूपीआई लाइट और कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। तीर्थयात्री पार्किंग, खानपान आदि के लिए आसानी से पेटीएम कर सकेंगे। पेमेंट को आसान करने के लिए यूजर को पेटीएम ऐप पर अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को लिंक करना होगा। इसके अलावा वह सीधे कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। यह सर्विस लेनेदन को सरल बनाता है साथ ही कैश का कम इस्तेमाल होगा।

लॉन्च हुआ Bhavya Mahakumbh QR

पेटीएम ने महंकुंभ के लिए स्पेशल Bhavya Mahakumbh QR लॉन्च किया है। यह क्यूआर कोड महाकुंभ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के अनुभव को बेहतर बनाता है। कंपनी ने 'Suraksha aur Suvidha ka Mahasangam'अभियान भी शुरू किया है। इसमें पेटीएम यूजर को 1 करोड़ रुपये का पेटीएम गोल्ड (Paytm Gold) और हर दिन लाखों रुपये के कैशबैक दिया जाएगा। अभियान के लकी ड्रॉ विजेता का नाम हर दिन ऐप पर शो होगा।

महाकुंभ एक ऐतिहासिक आयोजन है, जो आस्था और श्रद्धा में करोड़ों लोगों को एक साथ लाता है। डिजिटल भुगतान को अपनाने में व्यापारियों और शहर के सहयोग ने हमें इस आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर दिया है। हम सरकार के भव्य आयोजन और इसमें नई संभावनाएं सृजित करने के दृष्टिकोण की सराहना करते हैं। साथ ही, प्रयागराज मेला प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सभी तीर्थयात्रियों के लिए सुचारु संचालन और समृद्ध अनुभव सुनिश्चित करने में Tireless मेहनत की है। पेटीएम प्रवक्ता ने कहा

स्पेशल क्यूआर कोड और यूजर के लिए कैशबैक लॉन्च करके पेटीएम करोड़ों तीर्थयात्रियों के लिए डिजिटल भुगतान को सरल, सुरक्षित और लाभदायक बनाने का प्रयास कर रहा है।

