Link Aadhaar with PAN: बिना फीस के पैन आधार लिंक करने का आखिरी मौका, जानिए पूरा प्रोसेस
Pan Aadhaar Linking: सभी पैनधारक को अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना होगा। हम आपको बताएंगे कि आप फ्री में पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं।
आजकल हर छोटा-बड़ा सरकारी या फाइनेंशियल काम करने के लिए आपके पास दो जरूरी दस्तावेज होने चाहिए – पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card)। अगर अब तक आपने इन दोनों को आपस में लिंक नहीं किया है, तो आपके पास अभी भी मौका है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचे।
सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जिन लोगों ने अक्टूबर 2024 से पहले अपना पैन कार्ड बनवाया है, वो बिना किसी चार्ज के अपना पैन और आधार लिंक (PAN Aadhaar Link Free) कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सुविधा सिर्फ 31 दिसंबर 2025 तक ही है।
किसे मिलेगा मुफ्त में लिंक करने का फायदा?
वित्त मंत्रालय की नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ वही लोग फ्री में पैन-आधार लिंक कर पाएंगे जिनका पैन कार्ड अक्टूबर 2024 से पहले बना है और जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड के आधार पर बना है।
अगर आपने पैन कार्ड किसी और डॉक्यूमेंट से बनवाया है या वो अक्टूबर 2024 के बाद बना है, तो आपको ₹1000 का चार्ज (Aadhaar PAN Link Charges) देना पड़ेगा।
ऑनलाइन कैसे करें आधार से पैन लिंक? (How to link PAN with Aadhaar online?)
अगर आप खुद घर बैठे ये प्रोसेस करना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: इसके बाद "Link Aadhaar" ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब अपना PAN नंबर और आधार नंबर डालें।
स्टेप 4: फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और “I agree to validate my Aadhaar” को सेलेक्ट करें।
स्टेप 5: इसके बाद आपको सबमिट करने पर “PAN has been linked successfully” का मैसेज मिलेगा
SMS से भी कर सकते हैं लिंक
अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप SMS के जरिए भी ये काम कर सकते हैं। अपने मोबाइल से UIDPAN
क्या है डेडलाइन? (Pan-Aadhaar Link Deadline)
अगर आपने 31 दिसंबर तक ये प्रोसेस पूरा नहीं किया, तो इसके बाद आपको ₹1000 का पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए आज ही अपने पैन और आधार को लिंक कर लें और इस फ्री सुविधा का फायदा उठाएं।