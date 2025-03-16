Online General Train Ticket Booking: बस कुछ क्लिक! झट से घर बैठे बुक हो जाएगा प्लेटफॉर्म और जनरल टिकट

Online General Ticket Booking: अगर आप ट्रेन के जनरल डिब्बों में सफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टिकट लेने के लिए स्टेशन के टिकट विंडों पर घंटों लंबी-लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने एक शानदार सुविधा दी है जिससे आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं।

जनरल टिकट बुक करने के लिए आपको रेलवे का आधिकारिक मोबाइल ऐप UTS को डाउनलोड करना होगा। UTS App को आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए कुछ ही क्लिक में आप जनरल टिकट बुक कर सकते हैं।

UTS General Ticket Booking में बदलाव

भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए UTS (Unreserved Ticketing System) मोबाइल ऐप (Mobile App) में एक बड़ा बदलाव किया है। अब अगर आप स्टेशन के प्लेटफॉर्म से 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर हैं, तो भी आप अपने मोबाइल से जनरल टिकट (General Ticket Booking) या प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Online) बुक कर सकते हैं।

पहले यह सुविधा केवल 20 किलोमीटर के अंदर ही सीमित थी, लेकिन अब आपको टिकट विंडो पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी।

UTS ऐप से ऐसे बुक करें टिकट