Online General Train Ticket Booking: बस कुछ क्लिक! झट से घर बैठे बुक हो जाएगा प्लेटफॉर्म और जनरल टिकट
Online General Ticket Booking: अब ट्रेन के जनरल डिब्बों में सफर करने वालें यात्रियों को प्लेटफार्म पर लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। यात्री अब घर बैठे अपने मोबाइल से ही टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे।
Online General Ticket Booking: अगर आप ट्रेन के जनरल डिब्बों में सफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टिकट लेने के लिए स्टेशन के टिकट विंडों पर घंटों लंबी-लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने एक शानदार सुविधा दी है जिससे आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं।
जनरल टिकट बुक करने के लिए आपको रेलवे का आधिकारिक मोबाइल ऐप UTS को डाउनलोड करना होगा। UTS App को आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए कुछ ही क्लिक में आप जनरल टिकट बुक कर सकते हैं।
UTS General Ticket Booking में बदलाव
भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए UTS (Unreserved Ticketing System) मोबाइल ऐप (Mobile App) में एक बड़ा बदलाव किया है। अब अगर आप स्टेशन के प्लेटफॉर्म से 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर हैं, तो भी आप अपने मोबाइल से जनरल टिकट (General Ticket Booking) या प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Online) बुक कर सकते हैं।
पहले यह सुविधा केवल 20 किलोमीटर के अंदर ही सीमित थी, लेकिन अब आपको टिकट विंडो पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी।
UTS ऐप से ऐसे बुक करें टिकट
- सबसे पहले UTS ऐप डाउनलोड करें।
- App डाउनलोड करने के बाद, आप अकाउंट बनाएं, अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और नाम डालकर रजिस्टर करना हैं।
- इसके बाद OTP या पासवर्ड से लॉगिन करें।
- इसके बाद टिकट ऑप्शन चुनें – जनरल टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट में से कोई भी चुनें। जिस भी टिकट की आपको जरूरत है।
- फिर ट्रैवल डिटेल्स भरें – यात्रा करने वाले स्टेशन का नाम (डिपार्चर और डेस्टिनेशन) के साथ-साथ यात्रियों की संख्या दर्ज करें मतलब कितने लोग है।
- इसके बाद टिकट बुक बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद पेमेंट करें – वॉलेट या अन्य ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट विकल्प के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं।
- टिकट प्राप्त करें – पेमेंट होते ही आपकी टिकट स्क्रीन पर आ जाएगा।