पर्सनल फाइनेंसNPS Transfer: अब नौकरी बदलने पर भी पैसा रहेगा सेफ, जानें कैसे?

NPS Transfer: अब नौकरी बदलने पर भी पैसा रहेगा सेफ, जानें कैसे?

NPS Transfer: अगर आप जॉब चेंज करते हैं और एनपीएस फंड को लेकर टेंशन हैं तो घबराए नहीं। आप बड़ी आसानी से फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम आपको आर्टिकल में एनपीएस के इस फीचर के बारे में बताने वाले हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 15, 2025 12:36 IST

अगर आप एनपीएस (National Pension System - NPS) के सब्सक्राइबर हैं और नौकरी बदलते समय अपने फंड ट्रांसफर को लेकर परेशान होते हैं, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनपीएस के D-Remit की मदद से आप आसानी से अपने NPS फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के।

क्या है एनपीएस D-Remit? (What is NPS D-Remit)

पहले, एनपीएस फंड ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट और लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। लेकिन अब D-Remit जो कि एक डिजिटल प्रोसेस है, इससे आप ऑनलाइन अपने NPS अकाउंट से ही फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।

D-Remit के फायदे (Benefit of D-Remit)

अब नौकरी बदलने पर नया NPS अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अकाउंट ट्रांसफर में देरी नहीं होगी। ऐसे में निवेशक को ब्याज का नुकसान नहीं होगा। इस फीचर से जरिये 500 रुपये भी ट्रांसफर हो सकते हैं। 

कैसे करें D-Remit का इस्तेमाल? (How to use D-Remit?)

  • सबसे पहले यूजर को वर्चुयल आईडी बनानी होगी, जो आपके PRAN से लिंक होगी। इसके लिए आप इन दो https://cra-nsdl.com/CRAOnline/VirtualIdCreation.html, https://enps.kfintech.com/dremit/prelogindremit/ वेबसाइट पर जा सकते हैं।
     
  •  अब अकाउंट को रजिस्ट्रड मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफाई करें।
     
  • इसके बाद नेट बैंकिंग में लॉगिन करके "NPS Contribution for D-Remit" के जरिए ट्रांसफर करें।
     

क्या D-Remit के लिए कोई चार्ज है?

बता दें कि D-Remit फैसेलिटी पूरी तरह फ्री है। आपको इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। इस फीचर के जरिये आप बिना किसी चिंता के नौकरी बदल सकते हैं और अपना NPS फंड आसानी से मैनेज कर सकते हैं।

