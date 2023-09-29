छोटी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, सुकन्या, पीएफ पर नहीं मिलेगा ज्यादा ब्याज

scorecardresearch
अप्रैल जून के लिए ब्याज दरें 7.60 फीसदी से बढ़कर 8 फीसदी हो गई थी और इस तिमाही में ब्याज दरें स्थिर रखीं हैं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ और एनएससी पर भी ब्याज दरों को स्थिर रखा है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 29, 2023 22:56 IST
सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं में मिलने वाले ब्याज में कोई बदलाव नहीं किया है। इन योजनाओं में  सुकन्या समृद्धि योजना भी शामिल है जिस पर सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है।  इससे पहले सरकार ने जुलाई सितंबर तिमाही के लिए भी ब्याज दरें नहीं बढ़ाईं थी।

हालांकि, अप्रैल जून के लिए ब्याज दरें 7.60 फीसदी से बढ़कर 8 फीसदी हो गई थी और इस तिमाही में ब्याज दरें स्थिर रखीं हैं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ और एनएससी पर भी ब्याज दरों को स्थिर रखा है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 29, 2023