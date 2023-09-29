छोटी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, सुकन्या, पीएफ पर नहीं मिलेगा ज्यादा ब्याज

सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं में मिलने वाले ब्याज में कोई बदलाव नहीं किया है। इन योजनाओं में सुकन्या समृद्धि योजना भी शामिल है जिस पर सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। इससे पहले सरकार ने जुलाई सितंबर तिमाही के लिए भी ब्याज दरें नहीं बढ़ाईं थी।

हालांकि, अप्रैल जून के लिए ब्याज दरें 7.60 फीसदी से बढ़कर 8 फीसदी हो गई थी और इस तिमाही में ब्याज दरें स्थिर रखीं हैं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ और एनएससी पर भी ब्याज दरों को स्थिर रखा है।