Windfall Tax: सरकार ने फिर बढ़ाया क्रूड पर विंडफॉल टैक्स, डीजल, ATF पर किया कम
सितंबर के महीने में दूसरी बार विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है। सरकार ने सबसे पहले जुलाई में विंडफॉल टैक्स को बढ़ाया था। 16 सितंबर से ग्लोबल स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने के कारण पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स (WindFall Tax) को 6,700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति टन कर दिया था।
जुलाई के बाद से Winffall Tax में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक बार फिर सरकार ने क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी का एलान किया है। जबकि डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर विंडफॉल टैक्स को घटा दिया है। सरकार ने घरेलू उत्पादित क्रूड एडिशनल एक्साइड ड्यूटी (SEAD) 10000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 12,000 रुपये प्रति टन कर दिया है। डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइड ड्यूटी (SEAD) को 5.50/लीटर से घटकर 5 रुपये/लीटर हो गया है। ATF पर इस बार 3.50/लीटर से 2.50/लीटर तक की कटौती की गई है।
