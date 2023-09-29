scorecardresearch
Windfall Tax: सरकार ने फिर बढ़ाया क्रूड पर विंडफॉल टैक्स, डीजल, ATF पर किया कम

सितंबर के महीने में दूसरी बार विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है। सरकार ने सबसे पहले जुलाई में विंडफॉल टैक्स को बढ़ाया था। 16 सितंबर से ग्लोबल स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने के कारण पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स (WindFall Tax) को 6,700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति टन कर दिया था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 29, 2023 22:46 IST
जुलाई के बाद से विंडफॉल टैक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है

जुलाई के बाद से Winffall Tax में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक बार फिर सरकार ने क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी का एलान किया है। जबकि डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर विंडफॉल टैक्स को घटा दिया है। सरकार ने घरेलू उत्पादित क्रूड एडिशनल एक्साइड ड्यूटी (SEAD) 10000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 12,000 रुपये प्रति टन कर दिया है। डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइड ड्यूटी (SEAD) को 5.50/लीटर से घटकर 5 रुपये/लीटर हो गया है।  ATF पर इस बार 3.50/लीटर से 2.50/लीटर तक की कटौती की गई है।

इससे पहले सरकार ने 16 सितंबर से ग्लोबल स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने के कारण पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स (WindFall Tax) को 6,700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति टन कर दिया था. इससे पहले डीजल पर SAED को ₹6/लीटर से घटाकर ₹5.50/लीटर कर दिया गया था, जबकि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर SAED शून्य था। सितंबर के महीने में दूसरी बार विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है।सरकार ने सबसे पहले जुलाई में विंडफॉल टैक्स को बढ़ाया था।

एक बार फिर सरकार ने क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी का एलान किया है

