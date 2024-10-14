NFO : बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स फंड

निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स फंड लॉन्च

बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड ने निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। यह एनएफओ 14 अक्टूबर 2024 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है और 28 अक्टूबर 2024 तक इसमें सब्सक्राइब किया जा सकता है। यह पैसिवली मैनेज्ड, लो कास्ट (कम लागत वाला) इक्विटी फंड निवेशकों को संभावित रूप से हाई ग्रोथ वाले मिडकैप शेयरों में निवेश का अवसर देता है।

बड़ौदा बीएनपी पारिबा एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ सुरेश सोनी ने एनएफओ पर कहा कि एसएंडपी इंडेक्स बनाम एक्टिव रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 साल में 75 फीसदी मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंडों ने अपने बेंचमार्क से कम प्रदर्शन किया है। हमारा एनएफओ एक कम लागत वाला, पैसिव इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स की तरह रिटर्न देना है। साथ ही इसका उद्देश्य खराब प्रदर्शन के जोखिम को कम करना और ग्रोथ के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना है।

निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स फंड का एक प्रमुख लाभ

बड़ौदा बीएनपी पारिबा निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स फंड का एक प्रमुख लाभ ऐतिहासिक रूप से इसके बेंचमार्क इंडेक्स की मजबूत प्रदर्शन करने की क्षमता है। अप्रैल 2005 से निफ्टी मिडकैप 150 टीआरआई में निवेशकों द्वारा किया गया निवेश 18.7% सीएजीआर की दर से करीब 28 गुना हो गया।

उनका कहना है कि री-रेटिंग के अवसरों को देखते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स लार्ज कैप इंडेक्स की तुलना में ज्यादा रिटर्न देगा। हमारी रिसर्च से पता चलता है कि जब निवेशकों ने अपना निवेश 10 साल बनाए रखा तो इस दौरान 94 फीसदी समय में निफ्टी मिडकैप 150 टीआरआई ने 10% या उससे ज्यादा कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया। 10 साल के दौरान के निवेश पर रिटर्न देखें तो कभी भी निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिला है।

सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) शुरू करने के लिए भी यह फंड एक बेहतर विकल्प है। पिछले 15 साल में निफ्टी मिडकैप 150 टीआरआई में 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी की वैल्यू अब 1 करोड़ रुपये से अधिक हो गई, जो रेगुलर निवेश के जरिए वेल्थ क्रिएशन की क्षमता को दर्शाता है।

डायवर्सिफिकेशन, उभरते ग्रोथ सेक्टर में निवेश और लंबी अवधि में हाई रिटर्न की क्षमता चाहने वाले निवेशक बड़ौदा बीएनपी पारिबा निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स फंड पर विचार कर सकते हैं। लागत प्रभावी और पैसिवली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट के माध्यम के रूप में, यह फंड निवेशकों को भारत के तेजी से ग्रोथ करते मिडकैप सेगमेंट से हाई रिटर्न हासिल करने का अवसर देता है।