New Delhi,UPDATED: Jan 10, 2024 13:16 IST
मिरे एसेट म्यूचुअल फंड ने मिरे एसेट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड NFO लॉन्च करने का ऐलान किया है

Mirae Asset Mutual Fund ने Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund (NFO) लॉन्च करने का ऐलान किया है। यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है जो इक्विटी, डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव में निवेश करती है। यह न्‍यू फंड ऑफर 10 जनवरी 2024 को खुलेगा और 24 जनवरी 2024 को बंद होगा। इस फंड का प्रबंधन हर्षद बोरावके (इक्विटी पार्ट) और अमित मोदानी (डेट पार्ट) द्वारा किया जाएगा। मिरे एसेट मल्‍टी एसेट अलोकेशन फंड में कम से कम 5000 रुपये लम्प सम निवेश करना जरूरी होगा, जबकि एसआईपी कम से कम 500 रुपये मंथली से शुरू होगा। 

एसेट क्लास के संयोजन ने पिछले कुछ साल में निवेश का बेहतर अनुभव प्रदान किया है और फंड का लक्ष्य एक अवधि में अलग अलग एसेट के बिजनेस साइकिल बेनेफिट को हासिल करना है। जैसा कि टेबल से पता चलता है, विनर बदलते रहते हैं और इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि कौन सा एसेट क्लास लगातार बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, यही स्थिति मल्टी-एसेट के मामले में भी है। एसएंडपी बीएसई 200 टीआरआई, मल्टी-एसेट बेंचमार्क और निफ्टी 50- टीआरआई में 3 साल का डेली एवरेज रोलिंग रिटर्न दर्शाता है कि योजना के लिए चुने गए मल्टी-एसेट बेंचमार्क ने 1, 3 और 5 साल में लगातार निफ्टी 50-टीआरआई से बेहतर प्रदर्शन किया है। साथ ही, एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन (औसत मानक विचलन) अन्य दो इंडेक्‍स की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है।

Jan 10, 2024