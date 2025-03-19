Government Scheme: एकमुश्त करोड़ों रुपये और लाखों की पेंशन, ये स्कीम दिलाएगी फाइनेंशियल फ्रीडम

रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने पेंशन के तौर पर मोटी रकम चाहिए? अगर हां, तो अभी से सही प्लानिंग करना जरूरी है। आजकल नौकरीपेशा लोगों के लिए (National Pension System - NPS) एक बेहतरीन स्कीम मानी जाती है। इसमें उन्हें न सिर्फ हर महीने पेंशन मिलती है, बल्कि रिटायरमेंट के समय एकमुश्त बड़ा फंड भी मिल सकता है।

advertisement

अगर आप भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने ₹1 लाख पेंशन मिले, तो आपको एक खास स्ट्रेटजी अपनानी होगी। आइए जानते हैं कि इस योजना में कैसे निवेश किया जाए, ताकि 60 की उम्र के बाद भी आपकी रेगुलर इनकम बनी रहे।

क्या है NPS? (What is National Pension System)

NPS (National Pension System) भारत सरकार की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इस स्कीम में लोगों को पेंशन के रूप में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने या सालाना निवेश कर सकते हैं और 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के रूप में इसका फायदा उठा सकते हैं।

इस योजना में आपका 60% हिस्सा एकमुश्त फंड के रूप में दिया जाता है, जबकि 40% हिस्सा पेंशन प्लान में चला जाता है। इससे आपको हर महीने पेंशन मिलती है। इस स्कीम में दो तरह के अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट टियर 1 और टियर 2 है। टियर 1 अकाउंट में निवेश जरूरी होता है, जबकि टियर 2 ऑप्शनल होता है। टियर 2 में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं।

NPS से ₹1 लाख मंथली पेंशन कैसे मिलेगी?

अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने ₹1 लाख पेंशन मिले, तो आपको इस स्कीम में समय पर सही तरीके से निवेश करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी उम्र 40 साल है और आप NPS में हर महीने ₹20,000 निवेश करते हैं तो सालाना 10% रिटर्न के हिसाब से 20 साल में आपका कुल फंड करीब ₹3.23 करोड़ हो जाएगा। इसमें से ₹1.62 करोड़ आप एकमुश्त निकाल सकते हैं, जबकि बाकी ₹1.62 करोड़ का एन्युटी प्लान में निवेश करने पर आपको हर महीने ₹1 लाख पेंशन मिलेगी। इस तरह यानी रिटायरमेंट के बाद भी आपको लाखों की रेगुलर इनकम मिलेगी और करोड़ों का फंड भी मिलेगा!

NPS में निवेश करने के फायदे (Benefits Of NPS)

इस स्कीम में इनकम टैक्स एक्ट के 80C और 80CCD(1B) के तहत ₹2 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। यह भारत सरकार द्वारा रेगुलेटेड स्कीम है, इसलिए रिटर्न सेफ और गारंटीड होते हैं। इस योजना में पेंशन के रूप में लाइफटाइम मंथली इनकम मिलती रहती है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज में बैलेंस इन्वेस्टमेंट होने से इसमें कम जोखिम होता है। इसके अलावा आप हर महीने, सालाना या एकमुश्त निवेश कर सकते हैं।

advertisement

NPS में निवेश करने का सही समय

NPS में निवेश करने का सबसे सही समय 30-40 साल की उम्र के बीच होता है। इस उम्र में इक्विटी में अधिक एक्सपोजर (75% तक) मिलता है, जिससे लंबे समय में ज्यादा ग्रोथ होती है। अगर आप 50 की उम्र के बाद निवेश करते हैं, तो इक्विटी एक्सपोजर कम हो जाता है, जिससे रिटर्न भी थोड़ा कम हो सकता है।

कैसे खोलें NPS अकाउंट? (How to open NPS Account?)

आप NPS अकाउंट ऑनलाइन (eNPS वेबसाइट) या ऑफलाइन (बैंक/पोस्ट ऑफिस) के जरिए खोल सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (PAN Card) और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। इसके अलावा KYC पूरा करने के बाद UAN नंबर मिलता है, जिससे आप NPS में निवेश शुरू कर सकते हैं।