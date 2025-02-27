scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंस National Pension System: इन पांच फायदे जानने के बाद आप भी करेंगे इन्वेस्ट

National Pension System: रिटायरमेंट के लिए एनपीएस स्कीम काफी पॉपुलर है। इस स्कीम में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो हम आपको योजना के पांच मुख्य फायदे बताने वाले हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Feb 27, 2025 16:36 IST
National Pension System (NPS) is a government-sponsored retirement savings scheme that provides tax benefits under both old and new tax regimes in India.

रिटायरमेंट की प्लानिंग बनाना एक फाइनेंशियल रूप से जरूरी है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी समर्थित योजना है। यह स्कीम लंबे समय तक सेविंग करने और रिटायरमेंट के लिए फंड बनाने का मौका देता है। हम आपको नीचे बताएंगे कि NPS में क्यों निवेश करना चाहिए। 

NPS से मिलते हैं बेहतर रिटर्न

पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की तुलना में, NPS लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देता है।  इसका कारण यह है कि NPS का एक हिस्सा इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश होता है, जिससे आपके फंड का तेजी से ग्रोथ होता है।

कर लाभ (Tax Benefits) 

NPS में निवेश करने का एक बड़ा फायदा टैक्स सेविंग है। इस स्कीम में  धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये सालाना तक का टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त 50,000 रुपये की छूट धारा 80CCD(1B) के तहत मिलती है। इस तरह NPS में निवेश करके टोटल 2 लाख रुपये तक की कर सेविंग कर सकते हैं।  

कम जोखिम वाला निवेश (Low-Risk Investment)

जो लोग सिक्योर और स्थिर इन्वेस्ट ऑप्शन चाहते हैं, उनके लिए NPS एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस स्कीम का संचालन योग्य पेंशन फंड प्रबंधकों करते हैं। यह आपकी जमा पूंजी को सही दिशा में निवेश करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही, इसमें अधिकतर पूंजी वेल्थ क्रिएशन में लगाई जाती है।

लचीला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन (Flexible Investment Choices)

NPS निवेशकों को उनकी सुविधा के अनुसार निवेश करने का ऑप्शन देता है। इसमें आप किसी भी समय निवेश कर सकते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से राशि बढ़ा या घटा सकते हैं। NPS के तहत निवेशक अपने फंड के आवंटन को बदलने का भी ऑप्शन रखते हैं, जिससे वे अपने रिस्क और प्रॉफिट को कंट्रोल कर सकते हैं।

सरकार द्वारा समर्थित योजना (Government-Backed Scheme)

NPS योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संचालित की जाती है और इसकी निगरानी NPS ट्रस्ट द्वारा की जाती है। यह योजना विश्वसनीय और पारदर्शी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित है और उनके भविष्य के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है।

Priyanka Kumari
Feb 27, 2025