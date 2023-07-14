scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसMirae Asset म्यूचुअल फंड ने लॉन्‍च किया निफ्टी बैंक ईटीएफ

न्यू फंड ऑफर (NFO) 12 जुलाई, 2023 से 18 जुलाई 2023 तक निवेश के लिए खुला रहेगा। स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई और एनएसई पर ईटीएफ यूनिट्स की लिस्टिंग अलॉटमेंट के डेट से 5 दिनों के अंदर होगी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 14, 2023 13:59 IST
शेयर बाजार में तेजी का रूझान है ऐसे में कई फंड हाऊस NFO लेकर आ रहे हैं। मिरे एसेट म्यूचुअल फंड ने मिरे एसेट निफ्टी बैंक ईटीएफ (Nifty Bank ETF) के लॉन्च की घोषणा की है। यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है जो निफ्टी बैंक टीआरआई की ट्रैकिंग करती है।

न्यू फंड ऑफर (NFO) 12 जुलाई, 2023 से 18 जुलाई 2023 तक निवेश के लिए खुला रहेगा। स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई और एनएसई पर ईटीएफ यूनिट्स की लिस्टिंग अलॉटमेंट के डेट से 5 दिनों के अंदर होगी। मिरे एसेट निफ्टी बैंक ईटीएफ में कम से कम 5 हजार का निवेश किया जा सकेगा।

ये ईटीएफ  टॉप 12 निजी और पब्लिक सेक्टर के बैंकों को ट्रैक करता है, जहां इंडेक्स में हर बैंक का वेटेज फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर होता है। एक्टिव बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की तुलना में ये काफी लो-कास्ट है और जो निवेशक कम फीस वाले फंड में निवेश करना चाहते हैं वो ऐसे ईटीएफ में कर सकते हैं। मिरे एसेट निफ्टी बैंक ईटीएफ को निफ्टी बैंक इंडेक्स (TRI) के मुकाबले बेंचमार्क किया जाएगा।

