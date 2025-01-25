विदेश घूमना हुआ आसान, ये देश दे रहा सीनियर सिटिजन को Retirement Visa

रिटायरमेंट के बाद लोग लाइफ को बेहतर जीना पसंद करते हैं। ऐसे में लोग कई नए स्थान या दूसरे देश में घूमना पसंद करते हैं। हर किसी का सपना होता है कि वह लाइफ में एक बार फॉरेन घूमें। अगर आप भी रिटायर्ड हो गए हैं और विदेश घूमना पसंद करते हैं तो हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जो रिटायरमेंट पर्सन को रिटायरमेंट वीजा (Retirement Visa) दे रहा है।

advertisement

Mauritius दे रहा है ये ऑफर

Mauritius के राष्ट्रपति Dharambeer Gokhool ने रिटायर लोगों को अपने देश में बसने का ऑफर दिया है। इसको लेकर इन्फ्लुएंसर आइजा मेयरॉक ने धर्मबीर गोखूल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने लोगों से अपील किया है कि वह रिटायरमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर Mauritius को चुनें। धर्मबीर गोखूल ने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताते हुए कहा कि Mauritius लोगों के लिए आइडियल डेस्टिनेशन है।

मिलेगा रिटायरमेंट वीजा

मॉरीशस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के मुताबिक रिटायरमेंट पर्सन को रेसिडेंस परमिट के लिए स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरा करना होगा। इसके अलावा उन्हें सर्टिफाइड बैंक स्टेटमेंट देना होगा। इसमें व्यक्ति की मिनिमम अमाउंट 18,000 डॉलर (लगभग 15,58,254 रुपए) या मंथली इनकम 1,500 डॉलर (लगभग 1,29,854 रुपए) होना चाहिए।

कैसे करें अप्लाई (How to apply Retirement Visa)

रिटायरमेंट वीजा का अप्लाई करने का प्रोसेस काफी आसान है। लोग घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यह पूरा प्रोसेस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग सिस्टम (NELS) की तरफ से मैनेज होता है। एप्लीकेशन देने और अप्रूवल तक का सारा काम NELS संभालता है।

दुनिया में घूमने के लिए मॉरिशस लोगों को काफी पसंद आता है। यह देश अपने ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वाइब्रेंट मल्टीकल्चरल सोसाइटी और हाई स्टैंडर्ड लाइफ के लिए काफी पॉपुलर है। हर साल लाखों लोग घूमने के लिए जाते हैं।