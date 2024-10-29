बाजार की चिंता? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में करें निवेश

ग्लोबल बाजारों में अस्थिरता के संकेतों के बीच म्यूचुअल फंड निवेशक अब सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। इसीलिए हाइब्रिड फंड्स इन दिनों उनकी पसंद बन रहे हैं, क्योंकि ये फंड्स संपत्ति में विविधता और स्थिरता प्रदान करते हैं। अगस्त में हाइब्रिड फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँचकर ₹8.61 लाख करोड़ हो गया, जिससे हाइब्रिड फंड्स म्यूचुअल फंड श्रेणियों में सबसे अधिक लाभ कमाने वाले बन गए।

हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स

हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की इस बेहतरीन वृद्धि का कारण इन फंड्स की विशेष संरचना है। हाइब्रिड फंड्स, आमतौर पर मुख्य रूप से इक्विटी और ऋण के अलावा सोना और चांदी जैसी वस्तुओं में भी निवेश करते हैं। ये फंड्स जोखिम और रिटर्न का संतुलन बनाए रखने के लिए संपत्ति का विविधीकरण और आवंटन प्रदान करते हैं।

हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एक ही प्रोडक्ट में कई परिसंपत्ति वर्गों का सर्वोत्तम लाभ देने की कोशिश करते हैं। जब बाजार में तेजी होती है, तो फंड का इक्विटी हिस्सा रिटर्न उत्पन्न करता है, जबकि ऋण हिस्सा स्थिरता प्रदान करता है। इन फंड्स का लक्ष्य इक्विटी के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि और ऋण के माध्यम से अल्पकालिक स्थिरता और नियमित आय हासिल करना होता है।

हाइब्रिड फंड्स के कई फायदे

हाइब्रिड फंड्स के कई फायदे हैं। इनमें पूंजी की प्रशंसा शामिल है क्योंकि फंड का इक्विटी हिस्सा संपत्ति में वृद्धि करता है। निवेशकों को कम अस्थिरता का भी लाभ मिलता है, जो फंड के ऋण हिस्से के कारण होता है। इसके अलावा, हाइब्रिड फंड्स विविधीकरण भी प्रदान करते हैं, जो एक महत्वपूर्ण लाभ है क्योंकि ये फंड न केवल विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में बल्कि उप-वर्गों में भी विविधता लाते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, और स्मॉल कैप स्टॉक्स। हाइब्रिड फंड्स सक्रिय पुनर्संतुलन भी प्रदान करते हैं, जिससे फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो को बदलती बाजार परिस्थितियों के अनुसार समायोजित कर सकते हैं ताकि निवेशकों के लिए रिटर्न को अनुकूलित किया जा सके।

हर फंड हाउस में हाइब्रिड फंड्स का एक मिश्रण होता है। इसमें सबसे आगे है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जो निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेशन FOFs, निप्पॉन इंडिया इक्विटी सेविंग्स फंड, निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और निप्पॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड जैसे कई हाइब्रिड फंड्स ऑफर करता है। इनमें से कुछ फंड्स ने पिछले एक साल में आकर्षक रिटर्न दिया है, जैसे निप्पॉन इंडिया MAF ने 35.82% और निप्पॉन इंडिया BAF ने 25.75% रिटर्न दिया। ICICI प्रूडेंशियल, SBI, कोटक म्यूचुअल फंड और आदित्य बिड़ला जैसे फंड हाउस भी कई हाइब्रिड फंड्स की पेशकश करते हैं।

हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स निवेशकों को एक ही फंड के माध्यम से विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में पहुंच प्रदान कर एक अनूठा लाभ देते हैं, जिससे उन्हें कई अलग-अलग निवेशों की आवश्यकता नहीं होती।