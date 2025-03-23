MSSC: महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट में 7.5% ब्याज और सुरक्षित निवेश का आखिरी अवसर, जल्दी करें आवेदन

महिलाओं के लिए एक खास निवेश योजना 'महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट' (MSSC) में निवेश करने का समय अब तेजी से खत्म हो रहा है। 31 मार्च 2025 इसकी अंतिम तारीख है और आज 23 मार्च 2025 होने के कारण सिर्फ 8 दिन बचे हैं।

क्या MSSC स्कीम आपके लिए फायदेमंद है?

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा शुरू की गई एक विशेष स्मॉल-सेविंग स्कीम है। इसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को फाइनेंसियल सिक्योरिटी देना और उनमें सेविंग की आदत को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत महिलाएं 31 मार्च 2025 तक अकाउंट खोल सकती हैं। यह योजना दो साल की निश्चित अवधि के लिए होगी, जिसके तहत निवेश पर 7.5% वार्षिक ब्याज मिलेगा। 2 लाख रुपये तक निवेश करने की सीमा इसे छोटे और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए सुलभ बनाती है।

अगर आप 2 साल तक पैसा लॉक कर सकते हैं, तो यह स्कीम काफी अच्छा ऑप्शन है। उदाहरण के लिए, 2 लाख रुपये जमा करने पर 2 साल में लगभग 30,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। यह उन महिलाओं के लिए खासतौर पर अच्छा ऑप्शन है, जो कम जोखिम वाले निवेश में अच्छा रिटर्न चाहती हैं।

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र की विशेषताएं(Benefits of Mahila Samman Savings Certificate)

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) महिलाओं के लिए एक विशेष रूप से तैयार की गई योजना है, जो वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। इस योजना में निवेश राशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज मिलेगा।

MSSC योजना में न्यूनतम जमा राशि ₹1,000 और अधिकतम ₹2 लाख रखी गई है। यह योजना आंशिक निकासी (40% तक) की सुविधा भी देती है, जो एक वर्ष पूरा होने के बाद उपलब्ध होती है।

पहले MSSC योजना केवल डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध थी, लेकिन 27 जून, 2023 की अधिसूचना के अनुसार अब इसे पब्लिक सेक्टर बैंकों और कुछ चुनिंदा निजी बैंकों के माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया है।

जल्दी निवेश क्यों करें?

सरकार ने अभी तक MSSC स्कीम को आगे बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया है, इसलिए 31 मार्च 2025 के बाद यह योजना बंद हो सकती है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो डाकघर या अधिकृत बैंक में जाकर जल्द से जल्द खाता खोलें।

MSSC खाता कैसे खोलें? (How to open Mahila Samman Savings Certificate account)

MSSC अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जैसे KYC दस्तावेजों की जरूरत होगी। यह प्रक्रिया डाकघर और बैंकों में आसानी से पूरी की जा सकती है। चूंकि अंतिम दिनों में अधिक भीड़ हो सकती है, बेहतर होगा कि अभी ही आवेदन कर दिया जाए। बता दें कि यह योजना 1 फरवरी 2023 को बजट में घोषित की गई थी और इसे 2 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था। अब यह स्कीम अपनी अवधि पूरी करने के करीब है और 31 मार्च 2025 को बंद होने जा रही है।