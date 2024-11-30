scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसकम जोखिम, ज्यादा मुनाफा: इस म्यूचुअल फंड में निवेश का मौका 2 दिसंबर तक

कम जोखिम, ज्यादा मुनाफा: इस म्यूचुअल फंड में निवेश का मौका 2 दिसंबर तक

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने इक्विटी मिनिमम वैरिएंस फंड नाम की एक नई योजना लॉन्च की है। यह योजना खासतौर पर उन शेयरों में निवेश करती है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं और धीरे-धीरे स्थिर मुनाफा देते हैं। यह योजना 18 नवंबर को लॉन्च हुई थी और 2 दिसंबर तक निवेशकों के लिए खुली है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Nov 30, 2024 11:00 IST
कम जोखिम, ज्यादा मुनाफा: इस म्यूचुअल फंड में निवेश का मौका 2 दिसंबर तक
कम जोखिम, ज्यादा मुनाफा: इस म्यूचुअल फंड में निवेश का मौका 2 दिसंबर तक

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की नई पेशकश

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने इक्विटी मिनिमम वैरिएंस फंड नाम की एक नई योजना लॉन्च की है। यह योजना खासतौर पर उन शेयरों में निवेश करती है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं और धीरे-धीरे स्थिर मुनाफा देते हैं। यह योजना 18 नवंबर को लॉन्च हुई थी और 2 दिसंबर तक निवेशकों के लिए खुली है।

advertisement

सुरक्षित निवेश का विकल्प

यह फंड प्रमुख और भरोसेमंद कंपनियों (लार्ज-कैप) के शेयरों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कम अस्थिरता वाले होते हैं। इसमें निवेश करने पर आपका पोर्टफोलियो न केवल स्थिर रहेगा, बल्कि आपको लंबे समय में बेहतर रिटर्न भी मिलेगा।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट के कार्यकारी निदेशक और मुख्य निवेश अधिकारी, एस. नरेन ने कहा,
"आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वैरिएंस फंड पेश करते हुए हमें खुशी हो रही है। यह योजना कम अस्थिरता वाले शेयरों में निवेश कर, बाजार के उच्च मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, निवेशकों के लिए एक रक्षात्मक विकल्प प्रदान करती है।"

किसके लिए है यह योजना?

जो निवेशक शेयर बाजार में कम जोखिम के साथ निवेश करना चाहते हैं।
जो बड़ी और स्थिर कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं।
जो लंबे समय में अपनी बचत को सुरक्षित रखते हुए मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं।

यह क्यों है खास?

बाजार के उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित।
लार्ज-कैप कंपनियों के सुरक्षित और स्थिर शेयरों में निवेश।
पोर्टफोलियो के लिए बेहतर स्थिरता और मुनाफा।
आंकड़े बताते हैं कि स्थिर बाजार के दौरान, मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स ने 15-18% तक का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने भी लगभग 15% का मुनाफा दिया है।

निवेश का समय सीमित है

अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को सही दिशा में निवेश करना चाहते हैं और जोखिम से बचते हुए अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। निवेश का मौका सिर्फ 2 दिसंबर तक है, इसलिए जल्द निर्णय लें।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 30, 2024