स्मार्ट पेंशन के लिए सही LIC Smart Pension Plan, यहां जानें Benefits और अप्लाई प्रोसेस

Smart Pension Plan LIC: यह एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग, नॉन-लिंक्ड, पर्सनल/समूह, बचत एवं Immediate Annuity योजना है। यह एकल जीवन (Single Life) एवं संयुक्त जीवन (Joint Life) वार्षिकी विकल्पों के साथ आती है।  

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 19, 2025 12:41 IST
LIC shares: MOFSL said LIC maintained its industry-leading position and is focusing on ramping up its overall growth through wider product offerings.

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने "एलआईसी स्मार्ट पेंशन प्लान"(LIC Smart Pension Plan) लॉन्च किया। इस योजना का उद्घाटन वित्त मंत्रालय के डीएफएस सचिव श्री एम. नागराजु के हाथों किया गया। इस अवसर पर डॉ. एम.पी. तंगीराला (अतिरिक्त सचिव, डीएफएस), श्री प्रशांत कुमार गोयल (संयुक्त सचिव, डीएफएस) तथा एलआईसी के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक श्री सिद्धार्थ महांति सहित अन्य प्रबंध निदेशक भी उपस्थित थे।  

एलआईसी स्मार्ट पेंशन प्लान क्या है? (What is LIC Smart Pension Plan)
  
यह एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग, नॉन-लिंक्ड, पर्सनल/समूह, बचत एवं Immediate Annuity योजना है। यह एकल जीवन (Single Life) एवं संयुक्त जीवन (Joint Life) वार्षिकी विकल्पों के साथ आती है।  

एलआईसी स्मार्ट पेंशन योजना की विशेषताएं (LIC Smart Pension Plan key Features)   

  • इसमें ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार वार्षिक ऑप्शन मौजूद हैं। 
  • इस योजना में निवेश की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 65 से 100 वर्ष है। 
  • इसमें सिंग्ल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ में से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट किया जा सकता है। 
  • नीतियों की शर्तों के अनुसार आंशिक या पूर्ण निकासी की सुविधा मिलेगी। 
  • मौजूदा पॉलिसीधारकों और मृत पॉलिसीधारकों के नामांकित व्यक्ति/लाभार्थी के लिए अतिरिक्त वार्षिकी दर मिलेगा।  
  • इस स्कीम में आंशिक या पूर्ण निकासी की सुविधा मिलेगी। 
  • इस स्कीम में कम से कम 1,00,000 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। 
  • इस स्कीम में वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही या मासिक  आधार पर भुगतान किया जा सकता है। 
  • एनपीएस (NPS) ग्राहकों को तत्काल वार्षिकी का विकल्प मौजूद है। 
  • दिव्यांगजन (विकलांग व्यक्तियों) के लाभ के लिए विशेष विकल्प मौजूद हैं।   
  • पॉलिसी जारी होने के तीन महीने बाद फ्री लुक पीरियड समाप्त हो जाता है।

एलआईसी स्मार्ट पेंशन योजना के लाभ (LIC Smart Pension Plan Benefits)
  

  • चुने गए वार्षिकी विकल्प के अनुसार भुगतान मिलेगा।  
  • चुने गए ऑप्शन के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा।  
  • एकमुश्त भुगतान (Lumpsum)  
  • मृत्यु लाभ को वार्षिकी में बदलने का विकल्प  
  • किश्तों में भुगतान  

खरीद के विकल्प (LIC Smart Pension Plan Apply)
  
इस योजना को ऑफलाइन माध्यम से एलआईसी एजेंट, अन्य मध्यस्थों, पॉइंट ऑफ़ सेल्स पर्सन्स-लाइफ इंश्योरेंस (POSP-LI), कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर्स (CPSC-SPV) से खरीदा जा सकता है। साथ ही, इसे ऑनलाइन [www.licindia.in](https://www.licindia.in) के माध्यम से भी सीधे खरीदा जा सकता है।

