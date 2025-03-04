scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसLIC Smart Pension Plan: रिटायरमेंट के बाद पैसों की टेंशन हुई खत्म, एक बार निवेश कर लाइफटाइम मिलेगा पेंशन

LIC Smart Pension Plan: रिटायरमेंट के बाद पैसों की टेंशन हुई खत्म, एक बार निवेश कर लाइफटाइम मिलेगा पेंशन

LIC Smart Pension Plan: LIC ने पिछले महीने Smart Pension Plan लॉन्च किया था। इस स्कीम में पॉलिसीधारक को लाइफ टाइम पेंशन मिलता है। इस स्कीम के बारे में आर्टिकल में जानते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 4, 2025 10:54 IST
LIC Smart Pension Plan aims to provide financial security and flexible retirement solutions. (Photo: GettyImages)

LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) ने स्मार्ट पेंशन योजना लॉन्च की है, जो रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल तौर पर स्टेबिलिटी देता है। यह एक सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान है, जिसमें पर्सनल और ग्रुप पेंशन के ऑप्शन मिलते हैं। इस योजना में तत्काल पेंशन सुविधा भी उपलब्ध है।

इस योजना की खासियतें

advertisement
  • इस योजना में एकमुश्त निवेश करके आजीवन पेंशन पा सकते हैं।
  • एक बार प्रीमियम भरने के बाद पॉलिसीधारक को नियमित पेंशन मिलती रहेगी।
  • इसमें एकल जीवन और संयुक्त जीवन एन्युटी के ऑप्शन मौजूद हैं।
  • स्मार्ट पेंशन योजना में न्यूनतम निवेश और लोन सुविधा मिलती है।
  • इस योजना में न्यूनतम 1 लाख रुपये का निवेश जरूरी है।
  • पॉलिसी शुरू होने के तीन महीने बाद लोन सुविधा भी मिलती है, जिससे फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा किया जा सकता है।
  •  इस योजना में 18 से 100 वर्ष के व्यक्ति निवेश कर सकते हैं।
  • स्मार्ट पेंशन स्कीम को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीदा जा सकता है। इसे LIC की वेबसाइट, एजेंटों, पीओएसपी-जीवन बीमा प्रतिनिधियों और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से खरीदा जा सकता है।

LIC स्मार्ट पेंशन स्कीम के बारे में

LIC स्मार्ट पेंशन स्कीम एक गैर-भागीदारी, गैर-लिंक्ड, बचत और एन्युटी योजना है। इसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है। इस स्कीम में 18 से 100 वर्ष के व्यक्ति योजना में निवेश कर सकते हैं। बता दें कि यह नॉन-लिंक्ड प्लान है, जो गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है।

इस प्लान में ₹1,000 का मासिक, ₹3,000 तिमाही,₹6,000 छमाही और ₹12,000 वार्षिक निवेश कर सकते हैं।  पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को एकमुश्त राशि, किश्तों में पेमेंट या उन्नत पेंशन ऑप्शन में से कोई एक चुनने का अधिकार है। LIC की स्मार्ट पेंशन योजना एक बेहतरीन रिटायरमेंट प्लान है, जो निश्चित पेंशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। अगर आप एक सुरक्षित और भरोसेमंद पेंशन योजना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 4, 2025